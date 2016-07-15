Напад на набережній у Ніцці: що ми знаємо

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Ввечері у четвер вантажівка в'їхала у натовп людей, які святкували День взяття Бастилії і дивилися салют на набережній Ніцци на Лазурному березі Франції.

Англійська набережна - один із символів цього курортного міста. Це доволі вузький променад завдовжки близько шести кілометрів, що простягнувся від аеропорту до набережної Ця-Уні уздовж мальовничої бухти "Затока Янголів".

Приблизно об 11 годині вечора на променад несподівано виїхала вантажівка білого кольору і проїхала, не гальмуючи, близько двох кілометрів. Свідки розповідають про те, що на асфальті лежало багато покалічених тіл, люди в паніці розбігалися.

"Це було сімейне свято. На променаді були діти, серед яких і зовсім маленькі. Було жахливо спостерігати, як люди розбігалися, тягнучи за собою своїх дітей. І ми всі бігли разом із ними", - розповів телеканалу CBS канадський турист Раміро Мора.

Копирайт изображения Marcus Freeman Image caption Це зображення людей, які відпочивають на променаді, за 15 хвилин до нападу зробив один з туристів

Після того, як вантажівка зупинилася, її водій вистрибнув із кабіни і вчинив стрілянину. Як повідомляють, сам він загинув від рук поліцейських.

У вантажівці знайшли гранати і зброю. AFP із посиланням на власні джерела повідомила, що в авто також знайшли документи, які, ймовірно, належали водієві.

Попередження для туристів

Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв, котрий прибув на місце події, відмовився підтвердити повідомлення про знайдене в кабіні посвідчення особи.

Однак французька поліція згодом підтвердила, що особу нападника встановлено, хоча його ім'я, як і раніше, не називають.

Копирайт изображения AP Image caption Зразу після нападу на Англійську набережну прибули машини поліції і швидкої допомоги

Відомо, що це 31-річний мешканець Ніцци, француз туніського походження.

За деякими повідомленнями, раніше його вже затримували за дрібні порушення.

У результаті нападу загинули 84 людини, понад дві сотні отримали травми різного ступеня тяжкості. Станом на 6 вечора п'ятниці - 52 з поранених перебувають в критичному стані, 25 з них - в реанімації. Як повідомляється, серед загиблих були діти. Поміж загиблих - один громадянин України, ще двох поранено. Про це ВВС Україна повідомили у МЗС України.

Копирайт изображения AFP Image caption Зловмисник протаранив натовп людей на важкій вантажівці. Його лобове скло зрешечене кулями: поліція намагалася зупинити водія

"Загроза ісламського тероризму"

Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що наразі не зрозуміло, чи діяв нападник поодинці, чи мав спільників.

"Неможливо заперечувати терористичний характер цього нападу", - заявив Франсуа Олланд у телезверненні до нації.

"Над усією Францією нависла загроза ісламського тероризму. За цих обставин ми повинні демонструвати абсолютну пильність і неослабну рішучість", - підкреслив пан Олланд.

У січні Інтерпол заявляв, що ІГ розробляє нові напади в Європі.

Прихильники "Ісламської держави" активно вітали напад в Ніцці, повідомляє Служба моніторингу ВВС, однак в ІГ поки не заявили про свою причетність до трагедії.

"Підручні засоби"

Судячи з усього, напад на Англійській набережній, де знаходятся численні готелі, палаци і казино, став цілковитою несподіванкою для французької поліції.

Копирайт изображения AP Image caption Доступ до місця трагедії заблокували озброєні солдати

Однак це не перший випадок, коли зловмисники використовують задля таких цілей транспортні засоби.

Використання вантажівки як зброї для нападу - тактика, яка добре відома службам безпеки з протидії тероризму.

В Ізраїлі та Палестинській автономії схожі напади з використанням автомашин відбувалися неодноразово.

З жовтня минулого року, за даними AFP, в результаті таких нападів загинули щонайменше 215 палестинців, 34 ізраїльтянина, двоє американців і один громадянин Судану.

В останні роки три подібні напади сталися в країнах Заходу: два у Великій Британії і один в Канаді.

У травні 2013 року двоє ісламських екстремістів переїхали на авто британського військовослужбовця Лі Рігбі, після чого спробували його обезголовити.

Вони заявили на суді, що хотіли помститися за загибель мусульман від рук британських солдатів.

Копирайт изображения AFP Image caption 18 осіб доставили до лікарні у важкому стані

У жовтні 2014 року 25-річний громадянин Канади Мартін Кутюр-Рулє, який заявив, що став на шлях джихаду, задавив автівкою канадського солдата Патріса Вінсента і завдав каліцтва іншій людині.

А в червні 2007 року двоє зловмисників у палаючому джипі врізалися в головний термінал аеропорту Глазго в Шотландії. Одного з нападників засудили до довічного ув'язнення. Суддя назвав його релігійним екстремістом.

Впродовж багатьох років екстремістські організації, такі як "Ісламська держава" і "Аль-Каїда", закликали своїх прихильників до подібних атак із використанням всіх можливих підручних засобів.

Серед тих, хто закликав до використання авто задля таких атак був і Абу Мохаммед аль-Аднаном, якого західні спецслужби свого часу називали "міністром нападів" ІГ. У вересні 2014 року він закликав нападати на "невіруючих американців і європейців, особливо на злісних і брудних французів, а також на австралійців і канадців".