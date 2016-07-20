До розслідування вбивства Шеремета долучиться ФБР - Деканоїдзе

Копирайт изображения facebook petroporoshenko Image caption Павло Шеремет загинув від вибуху автомобіля в центрі Києва

Українські силовики планують розслідувати вбивство журналіста Павла Шеремета разом з представниками ФБР, повідомила очільниця Національної поліції Хатія Деканоїдзе.

Журналіст, який співпрацював з "Українською правдою" і "Радио Вести", загинув у середу вранці від вибуху в автомобілі в центрі Києва, в якому він був за кермом.

Автомобіль належав керівниці "Української правди" Олені Притулі.

Сподіваюся, що завтра чи післязавтра наші іноземні колеги приїдуть, щоб допомогти нам у розслідуванні Хатія Деканоїдзе, Національна поліція

"Щойно я зустрічалася з представниками ФБР в Україні, вони теж будуть залучені до розслідування", - сказала журналістам у Києві пані Деканоїдзе.

"Cподіваюся, що завтра чи післязавтра наші іноземні колеги приїдуть для того, щоб допомогти нам у розслідуванні", - додала вона.

До розслідування можуть запросити також Європол, про що повідомила раніше "Українська правда" з посиланням на розмову президента Порошенка з головним редактором видання.

Вибуховий пристрій

Загибель Павла Шеремета кваліфікована як умисне вбивство вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами пані Максимець, вибухівку було закладено під автомобіль, яким керував журналіст.

Павло Шеремет проїхав 500-600 м від будинку, в якому він мешкав, і при виконанні повороту спрацювала вибухівка, сказала прес-секретар.

Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, заявив, що за попередніми висновками, спрацював безоболочний саморобний вибуховий пристрій.

"Можливо, дистанційний, або з затримкою. Попередньо, потужністю від 400 до 600 грам в тротиловому еквіваленті", - про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Копирайт изображения Ukrinform

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua

Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе повідомляє, що поліція відпрацьовує всі можливі версії. "Це справа честі для поліції", - сказала вона в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Знав Павла особисто. Співчуваю усім рідним та близьким, - написав Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook. - Доручив правоохоронним органам негайно розслідувати цей злочин. Винні мають бути покарані".

Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський закликав владу якомога швидше розслідувати вбивство.

"Я закликаю органи влади вжити всіх зусиль для проведення слідства та швидко притягнути до відповідальності винних у цьому жахливому злочині", - цитує пана Томбінського прес-служба представництва ЄС в Україні у Facebook.

Вибух

Машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у центрі Києва. Вона належала керівнику "Української правди" Олені Притулі, але її в машині не було.

Вибух стався о 7:45 ранку, коли Шеремет їхав за кермом у машині, пише УП.

"Радио Вести" повідомило, що журналіст їхав на ранковий ефір.

У прес-службі ГУ Нацполіції у м. Києві ВВС Україна підтвердили, що за вказаної адресою вранці стався вибух. Всі обставини події з'ясовуються.

Останні п'ять років уродженець Мінська Павло Шеремет мешкав у Києві. Він працював в "Українській правді" і був ведучим на "Радіо Вести".