На Майдані вшановували пам'ять Павла Шеремета

Кількадесят людей у середу ввечері зібралися на Майдані Незалежності, щоби вшанувати пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув від вибуху в авто.

Дехто прийшов із прапорами України та Білорусі, повідомляє кореспондент BBC Україна з місця подій.

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На східцях біля Монументу Незалежності стоять фото пана Шеремета. Люди кладуть до них квіти.

Слова співчуття висловили голова меджлісу Рефат Чубаров, журналіст Андрій Куликов та інші.

До того всі охочі могли написати слова пам'яті у спеціальній книзі в приміщенні центру MediaHub.

Там на великій стіні розмістили портрет журналіста, а на столі розстелили прапори України та Білорусі.

Як повідомляє кореспондент BBC Україна, люди також приносять квіти до перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де загинув пан Шеремет.

Журналіст був за кермом автомобіля, який належав керівниці "Української правди" Олені Притулі.

На момент вибуху пан Шеремет встиг проїхати 500-600 м від будинку, в якому мешкав. Він якраз починав поворот, розповіли в прокуратурі.

За даними силовиків, під автомобіль заклали вибухівку.

Очільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе повідомила, що загибель журналіста розслідуватимуть разом із представниками американського ФБР.