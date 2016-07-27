Хресний хід: на Володимирській гірці моляться за мир

Image caption Віряни УПЦ МП кажуть, що прийшли до Києва молитися за мир

На Володимирській гірці в Києві, де зібралися учасники хресного ходу, почався молебень за мир в Україні.

Тисячі вірян УПЦ МП прибули до Києва двома процесіями - зі Святогірської лаври в Донецькій області і Почаївської лаври, що на Тернопільщині.

Силовики пропускають учасників через рамки металодетекторів.

Поліція повідомила, що залучила для охорони порядку 6 тисяч правоохоронців.

У МВС раніше заявляли про можливі провокації цього дня.

"Поки що інцидентів і провокацій немає, вся територія зарежимлена. Наша основна вимога була, що пішої ходи через Київ не буде - їдьте на автобусах. І вони вже майже всі приїхали", - розповіла журналістам голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе, яка була на місці події.

У центрі видно броньовані автомобілі Нацгвардії і багато силовиків, повідомляє наш кореспондент.

Image caption На Володимирську гірку зійшлися тисячі вірян

Image caption Поліція пропускає всіх учасників через металодетектори

Серед учасників багато літніх осіб і дітей.

За словами нашого кореспондента, учасники поводяться мирно. Одна жінка прийшла з маленьким портретом російської царської сім'ї, однак охорона попросила її сховати зображення.

Раніше цього тижня націоналістичні активісти намагалися не допустити учасників ходи до Києва, однак після спілкування з силовиками відступили.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Перекриті вулиці

Хресний хід, який організатори УПЦ МП називають "За мир, любов та молитву за Україну", відбувається з нагоди Дня хрещення Київської Русі та 1000-річчя Давньоруського чернецтва на Святій Горі.

На Володимирській гірці відбудеться молебень. Як повідомляється, після молебню хресний хід вирушить від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

О 17.00 біля Успенського собору, на площі, почнеться Всенічне бдіння.

Image caption У місті багато поліції і нацгвардійців

Image caption Серед учасників багато дітей

Місяць тому, 27 червня предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій оголосив про Хресний хід, до якого він закликав долучитись усіх вірян.

3 липня одна колона вірян рушила до Києва зі Святогірської лаври на Донеччині, а 9 липня інша – з Почаївської лаври на Тернопільщині.

З 6.00 у Києві перекрито низку центральних вулиць.