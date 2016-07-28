У МОЗ України майже повністю змінили керівництво

Копирайт изображения president.gov.ua

У міністерстві охорони здоров'я України помінялося керівництво. На зміну в. о. міністра Віктора Шафранського, який очолював відомство з квітня 2016 року, прийшла волонтерка Уляна Супрун. Розпорядження про це оприлюднили на сайті Кабміну.

За власним бажанням пан Шафранським пішов й з посади заступника міністра у відомстві.

За час його керівництва громадські активісти закидали МОЗ саботування закупівель ліків через міжнародні організації. Пан Шафранський на це відповідав, що не має на них впливу.

Без посади залишився раніше відсторонений заступник міністра Роман Василишин, якого підозрюють у хабарництві.

Фактично з команди колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі залишився лише один заступник - Роман Ілик, який працює у міністерстві з березня 2016 року.

Хто така Уляна Супрун

Уляну Супрун призначили заступником голови МОЗ ще 22 липня, а з 1 серпня вона очолить відомство.

Нова очільниця МОЗ переїхала з США до України у 2013 році. Директор гуманітарних ініціатив Всесвітнього конгресу українців пані Супрун допомагала влаштовувати медичну допомогу на Майдані, а від початку АТО опікувалася парамедициною.

Пані Супрун разом з чоловіком організувала волонтерський рух "Захист патріотів", де військових навчали тактичній медицині.

Громадянство України пані Супрун отримала у 2015 році.

"Дуже розраховую на вас, - заявив, пропонуючи їй посаду, президент Порошенко. - Раніше ми з вами приділили увагу військовій медицині, і наші воїни отримали забезпечення ліками, аптечками, послугами медиків. Але зараз завдання більш амбітне".

Перевагою пані Супрун є неналежність до фармацевтичних кланів, вважає депутат Ганна Гопко.

"Чистити авгієві конюшні МОЗ нелегка справа. Уляна прийшла в нелегкий час, коли майже провалені закупівлі на 2016 рік, до цих пір не поставлені всі ліки за минулий рік, а медичну сферу в країні контролюють декілька кланів, які мають недоторканність", - написала у Facebook депутат.

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд хотів би бачити пані Супрун одним з лідерів реформ медицини в Україні.