Роскомнагляд відповів PornHub: "Ми демографією не торгуємо"

Російський Роскомнагляд відповів відмовою на пропозицію найбільшого порносайту PornHub про преміум-доступ до ресурсу.

"Вибачте, ми не на базарі, демографією не торгуємо" ("sorry, we are not in the market and the demography is not a commodity"), - написав Роскомнагляд в своєму Twitter-акаунті у четвер вранці.

"Якщо ми дамо вам, хлопці, преміум-аккаунт на PornHub, знімете ви його блокування в Росії?" PornHub

Напередодні порносайт, заблокований Роскомнаглядом, запропонував відомству доступ до ресурсу за найвищим розрядом в обмін на відмову від його блокування в Росії.

"Якщо ми дамо вам, хлопці, преміум-аккаунт на PornHub, знімете ви його блокування в Росії?", - запитала адміністрація порносайту.

Рішення про блокування доступу до ресурсу виніс суд у Воронезькій області у травні.

Необхідність блокування пояснювали тим, що в Росії заборонене поширення інформації про обіг порнографічних матеріалів.

Крім PornHub до реєстру заборонених сайтів внесли також порноресурс Youporn.

У вересні 2015 року відомство заблокувало 11 порносайтів, серед яких - російськомовна версія PornHub. Рішення пов'язане з наявністю на сайті інформації, яка шкодить здоров'ю і розвитку дітей, заявив регулятор.

У відповідь на критику з боку користувачів соцмереж, відомство заявило: "Для альтернативи можна познайомитися з кимось в реальному житті".

PornHub є найбільшим у світі порносайтом з безкоштовним контентом.