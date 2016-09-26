Як живуть росіяни уздовж найсучаснішої залізниці країни

Image caption На всіх станціях, через які слідує "Сапсан", є численні попередження для пасажирів

"XXI століття. Ми стали інакше жити, по-іншому сприймати простір. Сьогодення - це екшн, динаміка і висока швидкість переміщень", - пише голова дирекції швидкісного сполучення РЗ Антон Петров у статті для вересневого випуску журналу "Саквояж СВ - Сапсан". Пасажири "Сапсана", можливо, дійсно стали інакше сприймати простір. Адже у них подорож із центру Москви до центру Санкт-Петербурга залізницею займає лише чотири години.

Але жителі міст і сіл уздовж шляху "польоту" "Сапсана" найчастіше не можуть дозволити собі таку високошвидкісну подорож. А звичні для них приміські електрички почали ходити набагато рідше. Тут люди сильно ностальгують за Радянським Союзом. А дехто вважає, що всі досягнення нової Росії не йдуть у порівняння з тим, чого країна сягнула в епоху Сталіна.

Кореспондент Російської служби Бі-бі-сі проїхав від Москви до Петербурга електричками, щоби зрозуміти, як живеться поблизу залізниці майбутнього.

Москва - Клин

"У радіусі 200 км від Москви закінчується те, що ми звикли бачити в столиці, і починається щось зовсім інше. Це межа, за якою прості люди живуть набагато згуртованіше, розраховуючи тільки на самих себе. На відстані більше, ніж 300 км від Москви міста вже занедбані до невпізнання", - розмірковує топ-менеджер великої компанії Павло, який їде електричкою "Ластівка" з Москви у відрядження до Твері.

У такому занедбаному стані провінції винні ті, хто допустив розпад Радянського Союзу, вважає топ-менеджер. "У 1991-му році був референдум за збереження СРСР. А через півроку Союзу не стало. Така велика країна була, і розвалили!" - скаржиться він.

Особливо Павло поважає сталінський період історії СРСР: "Сталін - людина, яка створила велику країну! Людей тоді сиділо менше, ніж зараз. Але при ньому Росію чистили від г... - від таких от ліберастів, як "Парнас"! А потім ці ліберасти його облили брудом і витерли об нього ноги - понаписували про масові репресії".

У поїздці Павло читає книгу "Випробувач історії". Це фантастичний роман про співробітників радянських спецслужб, які живуть у сталінську епоху. Головні герої знаходять "хвіртку" в часі, яка дозволяє переміщатися в майбутнє і назад. За її допомогою вони намагаються добитися для Росії "світлого майбутнього", час від часу змінюючи хід історії.

Утім, Павло в світле майбутнє для сьогоднішньої Росії особливо не вірить. "Все, що було зруйновано і розтоптано в 90-і, нова влада не відновлює. Так і буде це все вбиватися, поки не впаде", - прогнозує він.

Клин - Твер

Поки Павло розповідає, поїзд під'їжджає до станції Клин. У 2014-му році це підмосковне місто стало полігоном для втілення амбітного експерименту. Радник губернатора Підмосков'я і син генпрокурора Росії Ігор Чайка мріяв зробити "дуже занедбаний" Клин схожим на австрійський Зальцбург (у Клині жив Чайковський, в Зальцбурзі - Моцарт).

Image caption Пам'ятник композитору Петру Чайковському на станції Клин

Чайка вигадав концепцію благоустрою міста під назвою "Клин звучить". Проект передбачав тотальну реконструкцію громадських просторів: від звукового зонування міста до розвитку легкого наземного метро.

Деякі свої ідеї - великий фестиваль на честь ювілею Чайковського - Чайка реалізував. Інші - як от будівництво легкого метро - перетворилися в передвиборчі обіцянки місцевого відділення "Єдиної Росії".

Сам Чайка-молодший після року роботи в адміністрації Підмосков'я пішов у відставку, обравши бізнес замість державної служби.

Про період, коли Клином цікавився сина генпрокурора, нагадує стильний світловий короб "Клин звучить" у будівлі адміністрації району.

Олена Сокольська, яка працює на посаді голови районної адміністрації останні два роки, хоча і стверджує, що проект триває, - розставляє інші пріоритети: в Клині йде активний ремонт доріг, а в сусідньому Високовському побудували басейн.

Твер звучить вже зовсім по-іншому.

"В "Лазурном" шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора", - співав про один із центрів тяжіння міста - розважальний центр "Лазурний" - один із його завсідників, король російського шансону Михайло Круг.

Бармен "Лазурного" обговорює з приятелькою, що присіла за стійку, чиєсь недавнє весілля. "Дощ був, бійка була. Одному брову пробили. Поліцію викликали", - розповідає дівчина. "І що поліція?" - запитує бармен. "Як приїхали, так і поїхали. Загалом, нормальне весілля".

Біля "Лазурного" висить передвиборчий плакат єдинороса Ігоря Рудені - з 18 вересня обраного губернатора Тверської області. Майже 10% голосів мешканців області отримала його суперниця від партії "Комуністи Росії", яка свою передвиборчу програму назвала "Десять сталінських ударів", а в соцмережах агітувала за себе фотографією Сталіна, який голосує.

Image caption Оголошення про збір підписів за вулицю імені Михайла Круга в Твері

Твер - Леонтьєве

У електричці до Леонтьєва колишня вчителька російської мови і літератури Наталя пропонує придбати вакуумну гострилку для ножів (150 рублів), пластикову лінзу з 4-кратним збільшенням (50 рублів) і мочалку, що миє без мийного засобу (100 рублів за дві).

"Доброго здоров'я, шановні пасажири! Дозвольте запропонувати вашій увазі...", - це вітання вона вимовляє по кілька десятків разів на день.

Наталя вже 20 років торгує корисними дрібницями в електричках і дуже переконливо рекламує свій товар.

"Нас в педагогічному інституті вчили, як працювати з аудиторією", - пояснює жінка і хвалиться, що колеги по цеху називають її майстром своєї справи.

Робота приносить в середньому 15-20 тисяч рублів на місяць. Графік - шість днів на тиждень по 10 годин.

"Іноді до істерики не хочеться на роботу йти. Прямо алергія починається на ці вагони. Але якщо дати собі зайвий вихідний, потім ще важче буде повертатися до електрички. Тож береш себе за шкібут і тягнеш", - скаржиться продавщиця, яка знімає стрес на роботі, перечитуючи російську класику.

Однак повертатися до школи або шукати інше джерело заробітку Наталя не хоче: "Я не уявляю, як можна жити краще. Я звикла жити так. Ми, росіяни, взагалі звикли, що нас постійно тиснуть, а ми оживаємо, - каже вона і наводить приклад: у мене чоловік - фермер. Тож ми тепер вирішили від фермерства відмовитися, після того як податок на гівно ввели". [мається на увазі ліцензія на поводження з гноєм].

"Ми всі, хто живе між Москвою і Пітером, недолюдки. На всіх нас наплювали", - говорить Наталя, коли тишу і спокій в електричці, що пропускає "Сапсан" на ділянці Твер - Леонтьєве, порушує черговий швидкісний експрес. Електрички, що йдуть через Тверську і Новгородську область, іноді стоять годину, коли поступаються дорогою швидкісному поїзду.

Image caption Розклад електричок на шляху проходження "Сапсана" з Москви в Петербург

Робочого - в засмальцьованому комбінезоні залізничника - звуть Іваном. Він живе в селі Крючкове Тверської області і ось уже 30 років працює на залізниці. Іван чорнороб. Він їде з ранкової зміни, на якій косив траву вздовж шляхів і прибирав зламані гілки. За словами Івана, який ніде, крім залізниці ніколи не працював, у достатку він жив тільки за Радянського Союзу, і ось уже чверть століття йому майже весь час доводиться зводити кінці з кінцями.

Зараз Іван отримує 17 тисяч рублів на місяць, а на утримання сім'ї з трьома дітьми, за його словами, треба як мінімум вдвічі більше.

Попри це, він не намагається знайти іншу роботу - боїться, що платити не будуть. Іван взагалі відчуває гостру недовіру до сучасного суспільного та економічного устрою Росії.

"Ти квиток купив, а в тамбурі стоїш. Ось тобі і хвалена ринкова економіка, - зло сміється Іван, у якого немає кількох передніх зубів. - Вся промисловість розвалилася. Електрику і газ країна видобуває сама, а населення за них все одно платить. Ти піди на цвинтар, подивися, скільки людей полягло. Стільки, ніби ще чотири Великих вітчизняних пройшло. Ось і ми не доживемо до того часу, коли розкажуть, хто на нас заробив", - кидає він, перш ніж вийти на своїй станції.

Леонтьєве

Електричка зупиняється в Леонтьєвому. За радянських часів це була важлива залізнична станція. Сюди приїжджали діти, які відпочивали в санаторії неподалік, і дачники. Через Леонтьєве ходили вантажні потяги, що возили продукцію місцевого радгоспу і заводу кольорового скла "Червоний травень" (там зробили рубінові зірки для московського Кремля). Але завод закрився, санаторій перестав приймати дітей, та й будівлю станції давно зруйнували, розповідають місцеві жителі.

Раніше мешканка Леонтьєвого Ніна Федорівна точно знала, хто герой, а хто ні. Із розпадом Радянського Союзу для неї все переплуталось. "Читаєш газети і дивуєшся: пишуть, що Матросов не закривав собою фашистський дзот, а Гастелло не таранив ворожу бронетехніку", - розводить вона руками.

У січні 2010 року поліція звинуватила її тричі судимого сина Михайла Самарцева у вандалізмі, стверджуючи, що він кинув шматком льоду в "Сапсан", який проходив повз станцію. Приводом для цього нібито стало те, що Самарцева збив з ніг потік повітря від експресу, що проїжджав повз.

"Ви зрозумійте, він народився в 1974-му році, його молодість припала на 90-і. Роботи в Сонячному не було. Так, із ним було складно. Але без нього ще гірше", - плаче мати. Михайло загинув через кілька років після інциденту з "Сапсаном". При цьому проти швидкісного поїзда вона нічого не має.

"Прогрес повинен бути? Повинен. Потяги повинні ходити? Повинні. А ось чи можна при цьому гарантувати безпеку і комфорт тим, хто уздовж шляхів живе? Я не знаю", - міркує Ніна Федорівна.

Два роки тому у жінки помер чоловік. Все господарство - сім овець і город - залишилося на неї та її дочку. "Вчора річниця смерті чоловіка була - так ми овечку зарізали. Я вам зараз голубців зі свіжим м'ясом розігрію", - клопочеться Ніна Федорівна.

Image caption Вівці в підсобному господарстві мешканки Леонтьєвого Ніни Федорівни

Увечері до Ніни Федорівни заходить друг - дядько Слава. Вони разом навчалися в школі. Спочатку з його обличчя не сходить поблажлива посмішка: "Ну ось напишеш ти всю правду, і нічого не зміниться. Навіть якщо це надрукують, це голос волаючого в пустелі. Ти один проти десятків тисяч журналістів, що ллють воду на млин "Єдиної Росії".

Але потім дядько Слава заводиться: "Ми ось сидимо з мужиками і міркуємо: хіба вони [корумповані чиновники] не накралися? У них земля вже куплена, нерухомість побудована, гроші накопичені, діти за кордоном влаштовані. Ну, тепер вже можна зробити щось гарне?"

Дядько Слава трохи заспокоюється, коли мова заходить про Путіна і Сталіна. Російського президента він поважає. Каже, що у нього вдома навіть висить годинник з портретом Путіна. Але, при всій повазі до глави держави, дядькові Славі хотілося б, щоб він більше діяв в дусі "вождя народів".

"Від моменту приходу Сталіна до влади до війни минуло 17 років. І весь цей час він чистив, чистив, чистив і в підсумку виграв війну", - говорить він.

На питання про ставлення до масових репресій у дядька Слави є відповідь: "Скажу тобі як людина, що пройшла в'язницю: якщо класти на одну чашу терезів табори, а на іншу - все зроблене Сталіним, я все одно буду вважати його найбільшим керівником".

Сталінізм дядька Слави не заважає йому бути вірити в Бога. Віру в світле комуністичне майбутнє, що втратила актуальність, він замінив на віру православну.

"Можливо, в тебе нема відповідей на багато питань тому, що ти не віриш. В ідеологічному плані ти знаходишся на болоті - боязко стрибаєш з купини на купину. А ми за радянських часів міцно стояли обома ногами на твердому ґрунті. Тому що тоді у нас віра була. А у мене і зараз є", - напучує він на прощання.

Леонтьєве - Окулівка

У електричці, яка рано-вранці їде в бік райцентру Окулівка, майже нема людей. Сонна дівчина-контролер продає пасажирам квитки. Один - чоловік з обличчям підлітка - квиток не купує. Він просто кидає контролеру пару слів (за шумом поїзда їх не розчуєш) і спокійно згортається калачиком на лавці. Контролер не заперечує.

Image caption Пасажир електрички Олег на станції Окулівка

"Зайця" звуть Олег. Йому 29 років, він безхатченко, і останні три роки живе то в Москві, то в Пітері. Олег каже, що разів двадцять їздив електричками між двома столицями. Така подорож зазвичай займає у Олега близько доби, зокрема одну ночівлю на вокзалі. За проїзд безхатченко не платить. Гроші на найдешевшу їжу й вино ("це не щоби напитися, це щоби зігрітися") успішно випрошує у пасажирів.

Мати покинула Олега, коли йому було сім місяців. У ранньому дитинстві він жив з батьком-алкоголіком, тоді й почав жебракувати на вулицях. У шість років батько хлопчика здав його в інтернат. У шістнадцять Олег вперше опинився на зоні - в колонії для неповнолітніх. В цілому він з невеликою перервою відсидів сім років у Сибіру і Забайкаллі за злодійство і грабунки (Олег називає свої статті "не стрьомними"). Вийшов у 2013-му році умовно-достроково.

Він каже, що нещодавно порвав паспорт. Таким чином, як він каже, звільнився від "зайвого багажу" в житті.

Окулівка

Image caption Пам'ятник музикантові Віктору Цою на станції Окулівка

У місцевому краєзнавчому музеї зараз проходить виставка, присвячена "Реріховському пакту" про збереження світової культурної спадщини. Розмова про долю Миколи Реріха, який другу половину життя провів у вимушеній еміграції, плавно сповзає на тему сталінізму.

Заступник голови Окулівського комітету з культури Олена Туманова розповідає, що вивчала архівні документи про те, як в 30-х репресували місцевих священиків: "Садили і розстрілювали ні за що - рішення ухвалювалися "трійками" практично без суду. Наприклад, в 1938-му році у нас розстріляли усіх священнослужителів усіх церков. От кажуть: "Сталін не знав" [про масштаби масових репресій]. Я думаю, все він прекрасно знав - багато наказів про розстріли підписано особисто ним. Але це дуже складна тема для обговорення - ми ж у той час не жили".

Голову Окулівського району, колишнього співробітника МВС Сергія Кузьміна проблеми сьогодення турбують більше, ніж проблеми минулого. На старенькій "Ниві" він везе мене в споруджуваний спортивний комплекс. Об'єкт почали зводити в Окулівці п'ять років тому - ще при попередньому голові, а добудовують лише зараз. Тому Кузьмін бурчить на підрядників.

Image caption Заступник глави Окулівського району по спорту Микола Волохін в споруджуваному спортзалі

У залі спортивного комплексу один робочий монтує нові, блискучі трибуни.

"А це ось мій заступник із питань спорту", - показує Кузьмін на робітника. Заступник зі спорту Микола Волохін зніяковіло поправляє тренувальні штани. "Так це я в обідню перерву заїхав", - пояснює він і показує на діловий костюм, кинутий на спинку одного з пластикових крісел.

Коли голова району збирається їхати, Волохін кричить йому навздогін: "А шуруповерт? Ви ж свій шуруповерт хотіли забрати!". "Залиш поки", - махає рукою Кузьмін.

Мстінський міст

На станції Мстінський міст звукова сигналізація працює 24 години на добу. Місцевий житель дядько Саша думає, що вона зламалася, а продавчиня станційного магазину Ольга каже, що так і треба - це постійне нагадування про те, що в будь-який момент може пройти "Сапсан" або інший швидкісний поїзд.

З цієї причини Мстінський міст - об'єкт стратегічний і охороняється. По обидва боки від шляхів біля в'їзду на міст чергують озброєні вартові. Сільські радять не крутитися навколо мосту і, тим більше, не намагатися фотографувати його зблизька. Можуть прийняти за диверсанта. Бували випадки, коли надто цікавих охорона мосту жорстко затримувала і відпускала тільки через кілька годин після ретельної перевірки.

Завжди на варті й вдова колишнього голови Мстінської сільради, Марія Петрівна. Вона відволікається від перебирання свіжозібраних грибів - на кухні стоїть кілька відер - і просить показати паспорт, журналістське посвідчення, а також цікавиться метою візиту. Коли перевірку пройдено, оголошується вартість ночівлі: 200 рублів з вечерею і сніданком.

Image caption Мешканка села Мстінський міст Марія Петрівна показує годинник із зображенням пам'яток села

Відколи шість років тому помер чоловік, Марія Петрівна стала брати на ночівлю робітників (будівельників, лісників, шляховиків): "І копійчина капає, і будинок не пустує".

Чоловік і син Марії Петрівни померли, залишилися тільки вони з дочкою, яка працює продавчинею в Санкт-Петербурзі і одна ростить дитину.

Але Марія Петрівна не скаржиться.

"У нас в Мстінському мості склалося коло друзів, і ми раз на місяць обов'язково збираємося з якогось приводу. Хоча б по тисячі рублів кожен намагається здати на подарунок. У моєї пітерської подруги тут хороший будинок, так ми іноді дівич-вечори влаштовуємо. У сауні миємося, в басейні купаємося, караоке співаємо - частівки всякі", - емоційно розповідає жінка. "Так що, хто б що про нас не говорив, нормально ми живемо", - наполягає вона.

Вже пізно ввечері до Марії Петрівні заглядає сусід, бізнесмен з Санкт-Петербурга Олександр Комшин. У нього тут - будинок і земля. "Я як перший раз приїхав сюди випадково на полювання на кабана, так відразу зрозумів, що треба залишатися, - нахвалює Комшин тутешні місця. - Я тут взагалі ніколи не хворію. Тому взяв землю, яка була, без роздумів".

Чудове

Чудове - одна з останніх великих станцій на шляху "Сапсана" з Москви до Петербурга. Більше століття тому поет і дуже спритний видавець Микола Некрасов купив тут маєток, приблизно із тих же міркувань, що й сучасний бізнесмен Комшин. Некрасов вибрав Чудове з двох основних причин: багатство місцевих мисливських угідь і близькість до Миколаївської залізниці (так до революції називалася Жовтнева залізниця, якою сьогодні ходить "Сапсан").

У Чудовому Некрасов працював над поемою "Кому на Русі жити добре". Тяжко хворий поет, відчуваючи, що не встигає написати повноцінний фінал твору, ввів нового персонажа. Це семінарист Гриша Добросклонов, який болісно шукає відповідь на одвічне російське питання. Йому, як пише Некрасов, доля готує "ім'я гучне народного заступника, сухотку і Сибір".

Image caption Приміщення селянської школи в будинку-музеї Олексія Некрасова в Чудовому (реконструкція)

Після смерті Некрасова за його садибу в Чудовому заступився не різночинець чи представник інтелігенції, а звичайний селянин Іван Миронов. Він був одним із єгерів, які допомагали поміщику організовувати полювання.

"Був період, коли взагалі ніхто зі спадкоємців Некрасова за садибою не стежив. Сюди почали навідуватися місцеві жителі і, напевно, потихеньку все б тут розтягнули, як це зазвичай буває. Але втрутився Миронов", - розповідає директор будинку-музею Некрасова в Чудовому Ірина Смирнова.

Миронов за власним бажанням став доглядачем садиби, щодня спостерігав за нею і зберіг деякі речі Некрасова. Для заїжджих панів колишній єгер навіть проводив щось на кшталт екскурсій будинком.

Але нова влада не оцінила його зусиль щодо збереження культурної спадщини.

У 1924-му році - в рік офіційного приходу Сталіна до влади в СРСР - Миронова розкуркулили, і він скоро помер на засланні неподалік Чудова.