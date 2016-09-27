Отруєння алкоголем: уже близько 20 жертв

Від отруєння неякісним алкоголем на сході країни загинули вже близько 20 людей.

На Харківщині, за офіційними даними, за останню добу сталося п'ятеро нових смертей. Усі - в різних районах регіону: Вовчанському, Борівському, Ізюмському та Харківському.

Загальна кількість загиблих в області сягнула 18, повідомили BBC Україна в прокуратурі Харківщини.

Крім того, надходять повідомлення про смерті на Донеччині: поліція області каже, що в місті Лиман загинули п'ятеро.

За попередніми даними, люди отруїлися сурогатним коньяком, привезеним із Харківщини.

У лікарнях Харківської області залишається 21 людина, нових ушпиталених немає, стверджують у прокуратурі.

Підробна горілка, яку вживали люди, продавалась "на розлив" у сільських магазинах, там проведені обшуки, сумнівні напої вилучили і спрямували на експертизу.

Підприємців, які нелегально торгували підакцизними товарами, затримали та арештували, повідомляє позаштатний кореспондент BBC Україна в Харкові.

"Зараз у Борівському районі проходять обшуки та інші оперативно-слідчі дії у ймовірних поширювачів сурогату на території району", - каже Віта Дубовик, речник прокурора Харківської області.

Смерті в Лимані

У місті Лиман Донецької області також розслідують смерті п'яти людей після вживання саморобного коньяку, повідомили у вівторок в поліції області.

Лікарі "швидкої" повідомили силовиків, що знайшли в одному з гуртожитків Лимана двох чоловіків та жінку без ознак життя. Ще одну жінку у важкому стані доправили до реанімації, де вона згодом померла.

Пізніше виявили ще одного загиблого: це був чоловік однієї з жінок, кажуть силовики.

Окрім того, до реанімації доправили чоловіка, який вночі відмовився від госпіталізації.

Поліція розслідує подію. На місці вилучили трилітрову банку із сурогатом коньяку.

Уже встановлено місце продажу та реалізатор, повідомив начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

За попередніми даними, алкоголь привезли з Ізюма Харківської області.