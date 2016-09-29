Порошенко про Бабин Яр: історична правда не дасть спекулювати

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Президент Петро Порошенко під час виступу з нагоди 75-ї річниці трагедії в Бабиному Яру наголосив, що пам'ятати про ті жертви важливо для всього людства.

"Створення меморіалу Голокосту в Бабиному Яру має значення для всього людства. Історична правда не дасть спекулювати на пам'яті минулого", - заявив глава держави.

"Ми спільно будуємо Україну, де немає місця антисемітизму. Дякую українцям і всім національностям за фантастичну єдність", - наголосив пан Порошенко.

Він відзначив, що Голокост є "найтрагічнішою сторінкою" в історії єврейського та українського народів.

"Важливо, щоб все людство пам'ятало про криваві факти Голокосту - про небезпеку ненависті, фанатизму та расизму", - додав президент.

Річниця трагедії

Копирайт изображения AFP Image caption Раїсі Майстренко під час розстрілів у Бабиному Яру було три роки

У четвер Україна відзначає 75-ту річницю подій у Бабиному Яру. В історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" пройдуть загальнодержавні жалобні заходи.

У них беруть участь президент Петро Порошенко, прем'єр Володимир Гройсман і мер Києва Віталій Кличко.

До України прибула низка іноземних делегацій, зокрема президента Європейської Ради Дональд Туск.

Раніше до Києва приїхав президент Ізраїлю Реувен Рівлін. Проте йому довелося перервати візит через смерть одного зі своїх попередників Шимона Переса.

Копирайт изображения Reuters Image caption Петро і Марина Порошенки зустрічають Реувена Рівліна та його дружину Нехаму Рівлін

У роки Другої світової війни урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів. Тут загинули десятки тисяч людей.

Значну частину розстріляли за етнічною ознакою, як-от євреїв або ромів. Лише 29-30 вересня тут померли понад 30 тисяч євреїв.

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У Національній опері в четвер пройде концерт пам'яті загиблих у Бабиному Яру. А у готелі "Хілтон" проведуть семінар "Пам'ять Голокосту в посткомуністичних країнах".

Обмеження руху

У центрі Києва у зв'язку з жалобними заходами обмежать рух транспорту.

На вулицях Мельникова та Олени Теліги від 13 до 21 години обмежать рух на смузі маршрутного транспорту. Це стосуватиметься окремих ділянок: на Мельникова - від вулиці Сім'ї Хохлових до Олени Теліги; на Теліги - від Мельникова до вулиці Ольжича.

З 12 до 19 також повністю закриють рух по вулиці Лаврській - від площі Слави до вулиці Цитадельної.

У роботу пасажирського транспорту, що ходить по цих вулицях, внесуть зміни. Детальніше про них можна прочитати на сайті Патрульної поліції.

Увечері (від 17 до 22 години) можуть також обмежувати рух по вулицях, де їхатимуть кортежі. Це, зокрема, Набережне шосе, вулиця Грушевського, Хрещатик, Михайлівська, Велика Житомирська та Січових Стрільців.

Від 13 до 21 години не працюватиме для пасажирів вихід із підземного переходу станції "Дорогожичі" до урочища Бабин Яр.