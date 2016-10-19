Секс-скандал у Франції: ведучий поцілував танцівницю

Копирайт изображения YOUTUBE Image caption Момент поцілунку

У Франції розгорається скандал через те, що ведучий одного з телеканалів на очах у глядачів поцілував у груди танцівницю, яка брала участь у шоу.

Ведучий та актриса у прямому ефірі розігрували сцену пограбування у Парижі американської телезірки Кім Кардаш’ян. Актриса Сорайя грала роль американської теледіви.

Один із запрошених ведучих Жан-Мішель Мер хотів поцілувати Сорайю, але вона відмовилась. Тоді він нагнувся і поцілував її напівоголені груди.

Інший ведучий вибачився перед актрисою і назвав Мера "мужланом".

Трохи пізніше журналіст і сам вибачився перед актрисою та сказав, що "більше так не робитиме".

Вчинок Мера спричинив хвилю обурення серед інтернет-користувачів. Понад 250 глядачів, серед який міністр з прав жінок Лоран Росіньйоль, звернулись зі скаргами до регулювальних органів, інші вимагали притягнути Мера до кримінальної відповідальності.

Сама 21-літня танцівниця сказала, що дуже поважає журналіста, але здивувалась і була шокована його вчинком.

"Я людина, а не об’єкт для домагань", - сказала вона.

Копирайт изображения Reuters Image caption Протест співробітників Canal plus та iTele

Сарайя через кілька днів була вимушена стати на захист Мера, закликавши у Facebook припинити цькувати журналіста.

Стосовно іншого відомого ведучого Франції – Жана-Марка Морандіні – поліція розслідує справу через звинувачення у сексуальних домаганнях до підлітків.

Співробітники телеканалу iTele оголосили страйк на знак протесту проти призначення Морандіні на телеканал.

Співробітники нижньої палати французького парламенту у відповідь на випадки сексуальних домагань створили сайт Chair Collaboratrice.

На ньому жінки можуть повідомити про непристойну поведінку колег-чоловіків у випадку сексизму.

Минулого року 40 французьких журналісток опублікували відкритий лист, в якому відверто описали непристойну поведінку багатьох французьких політиків.