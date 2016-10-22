Хлопчик-аутист не зносить доторків, але подружився з собакою
Хлопчик з аутизмом, який не дозволяє нікому торкатися чи обіймати себе, уперше в житті придбав друга – службового собаку.
П’ятирічний Кайноа Нігаус приїхав до Огайо з Японії, щоб познайомитись зі своїм новим помічником на ім’я Торнадо у центрі 4 Paws for Ability ("Чотирма лапами за здоров’я"), Сім’я чекала два роки, поки в цьому центрі з’явиться вільний і спеціально навчений собака.
Мати хлопчика Шанна поділилася в інтернеті фотографією, де її син лежить, поклавши голову на Торнадо.
"Бачите цю мить? У нас ще ніколи такого не було", – підписала вона фото.
"Це фото передає почуття матері, яка бачить, як її син – якого їй не можна обійняти, притиснути до себе, помити, перевдягти чи взагалі торкнутися – вільно і з власної волі притуляється до свого службового собаки, демонструючи безсловесну, але явну прив’язаність".
"Це обличчя матері, яка бачила незліченні невдачі свого сина у будь-яких спробах соціальної взаємодії – коли він намагався з кимось подружитись на майданчику чи деінде. Будь-де. Будь з ким. Бодай якось".
"Вона сиділа поруч, коли її хлопчик плакав ночами, багато місяців поспіль, бо не міг налагодити жодних постійних зв’язків з людьми за межами родини, хоч би як не старався, як не виконував вказівки лікаря з корекції аутизму".
"Стосунки, фізичний контакт – для нього це ніяк не стає легким і природним. Але зараз його мама сидить поруч і спостерігає за цим моментом, затамувавши подих, втративши дар мови".
4 Paws for Ability – це всесвітня доброчинна організація, що виховує службових собак для дітей з обмеженими можливостями, а також для ветеранів, які втратили кінцівки або слух.
Фото Кайноа і Торнадо, разом з коментарем Шанни Нігаус, цитованим вище, було опубліковане на Facebook-сторінці спільноти Love What Matters і поширене іншими користувачами вже понад 200 тисяч разів.
Щоб забрати Торнадо, сім’я мусила приїхати за ним до США з рідної Японії.
"Все було недаремно: боротьба за кожну медичну послугу, за діагнози, за консультації лікарів; кожен витрачений долар, кожна виписана довідка, зустрічі в школі, пролиті сльози, кожен крок уперед і кожен крок назад, кожна думка про туманне майбутнє. Воно того вартувало", - пише Шанна.
"З Торнадо я чомусь упевнена – все буде добре".
"Як мама я бачила безліч складних і болісних моментів у житті мого сина – і плакала безліч разів".
"Утім, вчора я плакала з іншої причини. Це відчуття, яке не передати словами".
Що таке аутизм?
Аутизм – це розлад розвитку, який часто викликає труднощі у соціальній взаємодії, опануванні мовою та фізичній поведінці.
Люди з аутизмом нерідко мають підвищену чутливість до сенсорних стимулів щоденного життя.
Таким людям світ може видаватися хаотичним: їм складно бачити в ньому чіткі закономірності, порядок чи сенс.
За тяжкістю прояви аутизму різняться від помірних до дуже важких, коли людина майже не здатна до спілкування і потребує постійної опіки