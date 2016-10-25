Понад півсотні загинуло через напад на поліцейське училище в Пакистані

Копирайт изображения AP Image caption Двоє смертників підірвали себе у гуртожитку училища, що призвело до значної кількості загиблих курсантів

Щонайменше 59 осіб загинуло внаслідок нападу групи озброєних людей на поліцейське училище в місті Кветта на заході Пакистану.

Рятувальники продовжують виносити нові тіла з будівлі гуртожитку через кілька годин після того, як спецслужби і військові закінчили операцію зі звільнення училища від бойовиків.

До лікарень Кветти надійшло більше сотні поранених, деякі з них у важкому стані.

Всього в гуртожитку могло знаходитися до 500 курсантів.

Напад на училище стався у понеділок ввечері: група озброєних людей увірвалася на територію навчального центру, а потім у будівлю гуртожитку.

Копирайт изображения AFP Image caption Попри невелику кількість бойовиків, спецпризначенцям і армії Пакистану знадобилося кілька годин, щоб звільнити училище

Спочатку повідомлялося, що нападників було п'ятеро або шестеро. Пізніше стало відомо, що троє з них мали на собі пояси шахідів.

"Вони бігли на нас, стріляючи з автоматів. Ми стали тікати від них на дах, а з нього зістрибнули на задній двір - так і врятувалися", - розповів телекомпанії Geo один з курсантів, якому вдалося втекти з гуртожитку на початку нападу.

Незабаром до училища стягнули спецпризначенців і регулярну армію. Перестрілки і вибухи тривали ще більше двох годин.

Копирайт изображения EPA Image caption Кількість поранених перевищила 120 осіб

Двом смертникам вдалося підірвати себе у будівлі гуртожитку. Саме це призвело до значної кількості жертв серед курсантів, розповів генерал-майор Прикордонного корпусу Пакистану Шер Афган.

Третього бойовика з вибухівкою застрелили спецпризначенці, привести у дію вибуховий пристрій він не встиг.

Поки жодне з угрупувань бойовиків в Пакистані не взяло на себе відповідальність за напад.

А генерал Шер Афган звинуватив у нападі на найбільше в Пакистані екстремістську суннітське угрупування "Лашкар-е-Джангві" і заявив, що бойовики "підтримували зв'язок зі своїми кураторами в Афганістані".

Кветта - столиця провінції Балуджистан; у якій фіксується висока активність бойовиків-сепаратистів та ісламістів. У серпні в результаті декількох вибухів в Кветті загинули 88 осіб.