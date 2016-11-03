Як дружать великі собаки і маленькі дівчатка

Image caption Сергій Лоскот. Великі собаки бояться маленьких дівчаток. - Харків: Віват, 2016.

Рецензія члена журі конкурсу Книга року ВВС Світлани Пиркало на книгу "Великі собаки бояться маленьких дівчаток" Сергія Лоскота.

Книга про великих собак і маленьких дівчаток – для зовсім юних читачів, від трьох років і старше.

Вона про дружбу дівчинки Риськи та собаки Чу.

Собака має лиху славу і ховається за парканом, звідкіля гарчить.

Але дівчинка Риська певна, що з будь-яким чудовиськом можна подружитися за допомогою домашньої котлети, - і має рацію.

Дружбу двох істот не схвалюють батьки Риськи, які забороняють їй гуляти.

Від цього дівчинка сумує і хворіє.

Але собака Чу повертається і малює їй хмарки лапами на затуманеному вікні.

Дружба перемагає, батьки зрештою бачать душевні якості собаки Чу, щасливий кінець.

Про харківського автора мало відомо: пошук в Інтернеті показав переважно однофамільців.

Але книга його непогана.

А ще вона примітна тим, що перекладена на українську з російської мови, якою була написана і також видана тим-таки видавництвом Віват.

Цього року вперше премія Книга року ВВС, за підтримки культурної програми ЄБРР, відкрила двері для літератури, перекладеної на українську з інших мов народів України.

Ця книга для маленьких читачів – перша з цих перекладних книг, які увійшли до Довгого списку Книги року ВВС.

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