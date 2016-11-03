Як дружать великі собаки і маленькі дівчатка
Рецензія члена журі конкурсу Книга року ВВС Світлани Пиркало на книгу "Великі собаки бояться маленьких дівчаток" Сергія Лоскота.
Книга про великих собак і маленьких дівчаток – для зовсім юних читачів, від трьох років і старше.
Вона про дружбу дівчинки Риськи та собаки Чу.
Собака має лиху славу і ховається за парканом, звідкіля гарчить.
Але дівчинка Риська певна, що з будь-яким чудовиськом можна подружитися за допомогою домашньої котлети, - і має рацію.
Дружбу двох істот не схвалюють батьки Риськи, які забороняють їй гуляти.
Від цього дівчинка сумує і хворіє.
Але собака Чу повертається і малює їй хмарки лапами на затуманеному вікні.
Дружба перемагає, батьки зрештою бачать душевні якості собаки Чу, щасливий кінець.
Про харківського автора мало відомо: пошук в Інтернеті показав переважно однофамільців.
Але книга його непогана.
А ще вона примітна тим, що перекладена на українську з російської мови, якою була написана і також видана тим-таки видавництвом Віват.
Цього року вперше премія Книга року ВВС, за підтримки культурної програми ЄБРР, відкрила двері для літератури, перекладеної на українську з інших мов народів України.
Ця книга для маленьких читачів – перша з цих перекладних книг, які увійшли до Довгого списку Книги року ВВС.
Надсилайте свої рецензії на книги із Довгого списку Книги року ВВС на адресу chytach.roku@gmail.com.Докладніше про конкурс читацьких рецензій читайте тут.