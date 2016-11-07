7 листопада: чому жінки у Франції пішли з роботи раніше?

Копирайт изображения twitter Image caption чоловіки у Франції в середньому заробляють на 15% більше за жінок на аналогічних позиціях

Деякі мешканки Франції пішли у понеділок з роботи раніше на знак протесту проти суттєвої різниці в зарплатах чоловіків та жінок.

Точна кількість учасниць акції наразі не відома, але очікувалося, що в ній візьмуть участь тисячі жінок.

Організатором акції протесту виступила феміністська група Les Glorieuses ("Горді жінки"). В інтернеті активістки руху закликали жінок піти 7 листопада з роботи о 16:34.

За підрахунками організаторів, якщо рахувати з початку року, то саме в цей день і саме до цього часу колеги-чоловіки вже зароблять стільки, скільки жінки на тих самих посадах отримають за весь рік.

Підрахунки спираються на офіційні цифри статистики ще від 2010 року, згідно з яким чоловіки у Франції в середньому заробляють на 15% більше за жінок на аналогічних позиціях.

Феміністки вирахували, що, аби заробити за рік ту саму суму, жінки мають працювати приблизно на 38 днів більше за колег-чоловіків.

"Ціле життя"

Як заявила BBC засновниця руху Les Glorieuses Ребекка Амселлем, вона завжди знала, що різниця в оплаті чоловічої і жіночої праці істотна, але не думала, що настільки.

"Я думала, різниця складе не більше 10 робочих днів, але не півтора місяці", - пояснює вона.

За словами пані Амселлем, вона вирішила все підрахувати, коли дізналася, що навіть в Ісландії, яка вважається світовим лідером у забезпеченні гендерної рівності, зарплати жінок та чоловіків різняться на 14%.

Копирайт изображения twitter Image caption Хештег #7november16h34 ("7 листопада, 16:34") вийшов у топ французького Twitter

Останні 11 років 24 жовтня мешканки Ісландії проводили щорічну акцію протесту схожу на акцію французьких феміністок.

Під час цих акцій жінки в Ісландії йдуть з роботи в такий час, щоб їхня погодинна оплата (в річному підрахуванні) була рівною чоловічій.

За ті 11 років, коли проводиться акція, час, коли жінки мають йти з роботи в день протесту змінився рівно на півгодини - з 14:08 до 14:38.

Такими темпами жіночі зарплати зрівняються з чоловічими тільки через 52 роки. У ісландської конфедерації праці такі строки назвали неприйнятними.

"Ніхто не готовий чекати півстоліття. Це ціле життя", - сказав голова конфедерації в ефірі місцевого телебачення.

"Не чекайте 2186 року"

Ще до початку акції протесту у Франції щонайменше 10 тисяч жінок заявили про свій намір взяти в ній участь.

Хештег #7november16h34 ("7 листопада, 16:34") вийшов у топ французького Twitter. Дехто публікував під цим хештегом картинки та меми на тему, інші писали тільки слово "рівність".

Акцію підтримали і два члени французького кабінету. Міністр освіти Наджад Валло-Белкасем написала в своєму Twitter, що за рівні права має боротися все суспільство.

"Не чекайте 2186 року", - додала міністр.

У Франції далеко не найбільший в Європі розрив між оплатою праці чоловіків і жінок.

За даними Євростату, в сусідній Німеччині в 2014 році різниця становила 22,3%, а у Британії - 20,9%.

Середній розрив між доходами чоловіків та жінок в Євросоюзі в цілому на той момент складав 16,7%. Найгіршим цей показник був в Естонії - 28,8%.

Невідомо, чи мешканки інших країн візьмуть приклад з Ісландії та Франції. Ребекка Амселлем задоволена вже тим, що їй вдалося спровокувати дискусію.

"Я рада, що проблеми фемінізму все ще хвилюють людей, - каже вона. - Але страшно навіть подумати, що в 2016 році нам все ще доводиться битися за свої права".