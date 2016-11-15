Армія США може бути причетна до воєнних злочинів в Афганістані - суд

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Збройні сили США і співробітники ЦРУ можуть бути відповідальними за воєнні злочини в Афганістані, йдеться в попередній доповіді, яку підготував Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

За даними доповіді, військовослужбовці армії США можуть бути причетні до жорстокого ставлення і тортур 61 затриманого. Це сталося під час операцій в Афганістані з 1 травня 2003 року по 31 грудня 2014 року.

Оперативники ЦРУ можуть бути відповідальні за жорстоке ставлення до 27 ув'язнених з Афганістану, Польщі, Румунії та Литви з грудня 2002 року по березень 2008 року, йдеться в документі.

Прокурори в суді мають намір найближчим часом вирішити, чи починати повноцінне кримінальне розслідування і пред'являти звинувачення.

Представник держдепартаменту США Елізабет Трюдо заявила, що не бачить підстав для розслідування.

"Сполучені Штати дуже відповідально ставляться до військових законів, у нас є надійна національна система розслідувань, яка повністю відповідає міжнародним стандартам", - зазначила вона.

Представник Пентагону Джеф Девіс заявив, що у відомстві чекають від суду подробиць з приводу розслідування.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі заснували в 1998 році. Він почав роботу в 2002 році, коли угоду про його створення (так званий Римський статут) ратифікували більше 60 держав.

Зараз членами МКС є 124 країни. США не входять до членів суду.