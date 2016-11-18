У США чоловік розчинився в кислотному термальному джерелі

Копирайт изображения AFPGETTY IMAGES Image caption Сестра загиблого знімала на мобільний телефон, як її брат спробував воду, потім послизнувся і впав в кипляче джерело

Тіло чоловіка, який загинув в термальному джерелі Єллоустонського національного парку США, розчинилося в кислотній воді, перш ніж рятувальники змогли його витягнути з води, повідомила місцева влада.

23-річний Колін Скотт загинув у червні цього року під час невдалої спроби скупатися в гарячому джерелі, проте подробиці стали відомі лише зараз.

За запитом місцевого телебачення місцева влада опублікувала остаточний звіт про інцидент.

7 червня чоловік зі своєю сестрою Сейбл зійшли з дерев'яного настилу, спеціально спорудженого в гейзерному басейні Норріс, щоб скупатися в термальних джерелах, попри попереджувальні знаки про їх небезпеку.

Сейбл Скотт знімала на мобільний телефон, як її брат спробував воду, потім послизнувся і впав у кипляче джерело.

Пізніше рятувальники знайшли його тіло у воді, але не дістали його через настання темряви, потенційної небезпеки для них самих та грозу, що насувалася.

Однак на наступний день останки чоловіка виявити вже не вдалося.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Єллоустон славиться своєю незайманою природою, але пан Вересс сказав, що це і робить його небезпечним

За словами заступника керівника групи рейнджерів Лорана Вересса, швидше за все, за ніч тіло повністю розчинилося в дуже гарячій воді з високою концентрацією кислоти.

Єллоустонський національний парк був відкритий у 1872 році. Він розташований на території штатів Вайомінг, Монтана і Айдахо.

Інцидент стався на краю Єллоустонської кальдери, яку також називають "супервулканом". Його виверження потенційно може призвести до кардинальної зміни клімату на планеті.

Однак експерти з Геологічної служби США, яка ретельно контролює область, стверджують, що "в найближчі кілька тисяч років шанси такого виверження в Єллоустоні надзвичайно малі".