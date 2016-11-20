Десятки людей загинули через аварію поїзда в Індії

Копирайт изображения AFP

Щонайменше 96 людей загинуло і більше 150 було поранено внаслідок аварії поїзда в Індії, повідомляє поліція у неділю зранку.

Як зазначається, 14 вагонів пасажирського експресу зійшли з рейок близько 3 години ночі за місцевим часом. Що саме спричинило аварію поки невідомо.

Катастрофа сталася у північному штаті Уттар-Прадеш біля міста Канпур.

Найбільше жертв було у перших двох вагонах, які рухалися одразу за потягом й перекинулися при аварії.

Image caption Влада почала розслідування причин катастрофи

Багато пасажирів виявилися затиснутими у вагонах, рятувальники звільняють їх за допомогою спецзасобів.

Влада Індії оголосила про негайний початок розслідування інциденту й пообіцяла виплатити компенсації сім'ям постраждалих.

Залізничним сполученням в Індії щодня користуються близько 23 мільйонів пасажирів, це четверта найбільша залізниця у світі.

Аварії з потягами періодично трапляються в країні через застарілість техніки. Зокрема у березні минулого року в результаті катастрофи потяга у тому ж штаті Уттар-Прадеш загинуло 39 людей, ще 150 отримали травми.