У Японії стався потужний землетрус

Біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,3.

За даними Національної геологічної служби США, епіцентр розташований за 67 км на північний захід від міста Івакі в префектурі Фукусіма.

Як передає в екстреному випуску телеканал NHK, оголошено загрозу цунамі заввишки до трьох метрів.

Жителів прибережних районів закликають перебратися на вищі ділянки суші.

За даними японської метеослужби, епіцентр лежить в океані неподалік від узбережжя префектури Фукусіма, де в 2011 році через землетрус і цунамі сталася аварія на атомній електростанції.