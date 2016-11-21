У Японії стався потужний землетрус
- 21 листопада 2016
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,3.
За даними Національної геологічної служби США, епіцентр розташований за 67 км на північний захід від міста Івакі в префектурі Фукусіма.
Як передає в екстреному випуску телеканал NHK, оголошено загрозу цунамі заввишки до трьох метрів.
Жителів прибережних районів закликають перебратися на вищі ділянки суші.
За даними японської метеослужби, епіцентр лежить в океані неподалік від узбережжя префектури Фукусіма, де в 2011 році через землетрус і цунамі сталася аварія на атомній електростанції.