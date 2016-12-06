Копирайт изображения Getty Images Image caption У Ріо Тофатофуа сподівається позмагатися на зимовій Олімпіаді.

Боєць тхеквондо Піта Тофатофуа, який на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Ріо ніс прапор Тонги, хоче позмагатися на зимових Іграх 2018 року в лижних перегонах.

У Бразилії він ніс прапор своєї країни топлес і вкритий олією, чим прославився в інтернеті.

Проте на змаганнях 33-річний спортсмен програв у першому ж раунді.

"Хочу ще на крок наблизитися до своєї олімпійської мрії, - каже він. - Спочатку я маю пройти кваліфікацію, але моя мета - показати людям, що якщо я можу це зробити, вони теж можуть".

Тонга - острівна країна в Тихому океані, де не буває снігу, а середня річна температура становить 24-29 градусів за Цельсієм.

Першим спортсменом Тонги, який взяв участь у зимовій Олімпіаді, був Бруно Банані.

На Іграх у Сочі 2014 року він закінчив дистанцію 32-м з 39-ти конкурентів-саночників.

Наступні зимові Олімпійські ігри пройдуть в південнокорейському місті Пхьончхан 9-25 лютого 2018 року.