Копирайт изображения Twitter/joynaw5 Image caption Муртаз у своїй маморобній майці з номером Мессі

Хлопчик з Афганістану, який став інтернет-зіркою після публікації його фотосесії у майці з номером футболіста, нарешті зустрівся зі своїм кумиром.

Світлина шестрічного Муртаз Амаді, одягненого у синю майку в білу смужку, зроблену з пластикового пакету, з номером 10 на спині, дійшла до Ліонеля Мессі.

Тепер малий отримав справжню футболку з підписом нападника "Барселони".

Мессі зустрівся з хлопчиком в Досі, повідомляє оргкомітет Чемпіонату з футболу у Катарі.

"Барселона" зіграє у Катарі товариський матч проти "Аль-Алі".

Копирайт изображения @Roadto2022 Image caption Мессі та Муртаз Амаді у Досі

"Це фото, яке хотів побачити світ, - написала у Twitter прес-служба оргкомітету мундіале 2022. - Мрія маленького хлопчика зустріти свого героя Мессі нарешті здійснилася".

Амаді був змушений залишити свій дім у Афганістані у травні цього року.