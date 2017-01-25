Японець вперше за 19 років виграв турнір із сумо
Японський сумоїст вперше за майже два десятиліття виборов найвищий титул у світі сумо - "йокодзуна".
30-річний Кісеносато отримав титул після перемоги у першому турнірі цього року.
Він є першим борцем японського походження, який досяг цього з 1998 року. Останніми роками в сумо домінували іноземні борці, насамперед з Американського Самоа і Монголії.
Кісеносато, який приходить з міста Ібаракі на північ від Токіо, важить 178 кг.
З 2012 року він мав ранг "озекі" - другий після "йокодзуни".
"Я приймаю (титул. - Ред.) зі смиренням. Я присвячу себе цій ролі і буду прагнути не зганьбити звання йокодзуни", - сказав Кісеносато на прес-конференції після того, як японська Асоціація сумо офіційно схвалила його титул.
Що таке сумо?
- Улюблений традиційний вид спорту в Японії, який налічує сотні років.
- Двоє борців лицем до лиця на круглому полі намагаються повалити один одного на землю або виштовхнути з кільця.
- Щороку проводять шість турнірів, в яких кожен борець бере участь у 15-ти поєдинках.
- Борці традиційно виступають під бойовим псевдонімом. Їхня кінцева мета - стати йокодзуною.