Японець вперше за 19 років виграв турнір із сумо

Копирайт изображения Reuters Image caption Протягом останніх років у сумо стало менше японців

Японський сумоїст вперше за майже два десятиліття виборов найвищий титул у світі сумо - "йокодзуна".

30-річний Кісеносато отримав титул після перемоги у першому турнірі цього року.

Він є першим борцем японського походження, який досяг цього з 1998 року. Останніми роками в сумо домінували іноземні борці, насамперед з Американського Самоа і Монголії.

Кісеносато, який приходить з міста Ібаракі на північ від Токіо, важить 178 кг.

З 2012 року він мав ранг "озекі" - другий після "йокодзуни".

"Я приймаю (титул. - Ред.) зі смиренням. Я присвячу себе цій ролі і буду прагнути не зганьбити звання йокодзуни", - сказав Кісеносато на прес-конференції після того, як японська Асоціація сумо офіційно схвалила його титул.

Що таке сумо?

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