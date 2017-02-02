Через звинувачення у "нацизмі" Зозуля не зіграє до кінця сезону

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роман Зозуля твердить, що один з іспанських журналістів сприйняв герб України за праворадикальну символіку

Фанати іспанського "Райо Вальєкано", де на правах оренди мав виступати нападник збірної України Роман Зозуля, звинуватили гравця у "нацизмі" й змусили керівництво клубу відмовитися від трансферу.

Через це футболіст змушений повернутися до "Бетису" - своєї попередньої команди, якій належить його контракт.

За нормами УЄФА, вважається, що так Роман Зозуля змінив за цей сезон вже три команди ("Дніпро", "Бетис" і "Райо Вальєкано"). Тому він не має права виступати в офіційних змаганнях до літа.

Реакція фанатів

Іспанські ЗМІ повідомляють, що група вболівальників мадридського "Райо Вальєкано", які вважаються прихільниками лівих ідеологій, зустріли українського гравця банером, що їхнє місто "не місце для нацистів".

Вони поставили керівництву клубу ультиматум, у якому вимагали відмовитися від Зозулі.

Цьому передувала публікація в одному з іспанських ЗМІ, в якій стверджувалося, що українець начебто носить футболки з символікю праворадикальних організацій.

Герб України

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Райо Вальєкано" - середняк іспанської Сегунди, а його фанати вважаються "лівими"

Роман Зозуля опублікував відкритий лист до фанів, у якому написав, що насправді на тій футболці був герб України.

"Мій приїзд до Іспанії супроводжувало непорозуміння з журналістами, які дуже мало що знають про мою країну та мою кар'єру", - написав футболіст.

"Я прилетів у аеропорт Севільї у футболці з гербом України. А журналіст повідомив, що я був одягнений у футболку парамілітарної групи, чия символіка відрізняється від гербу моєї країни", - пояснив Зозуля.

"Бетис" попросив, щоб ту статтю прибрали, й негайно після того, як [редактори газети] встановили свою помилку, вони це зробили й вибачилися", - додав гравець.

Він запевнив, що не входить до будь-яких напіввійськових організацій.

Однак ці слова не переконали мадридських вболівальників. "Райо Вальєкано" відмовився від послуг українця.

Спортивний директор "Бетису" Мігель Торресілла розповів, що клуб вважає, що найкраще для гравця - повернутися до Севільї (місто, де базується "Бетис").

Він додав, що Роман Зозуля "дуже засмучений".

Водночас агент гравця в коментарі українській газеті "Сегодня" повідомив, що вони звертатимуться до Федерації футболу Іспанії з проханням анулювати трансфер до "Райо Вальєкано", що дозволить йому офіційно виступати за "Бетис".

Нападник збірної України перейшов до "Бетису" з "Дніпра" влітку. Однак поки що він не став там основним гравцем.

Для того, щоб отримати більше ігрової практики, він домовився про оренду до клубу Сегунди (друга за силою ліга Іспанії) "Райо Вальєкано".

Під час виступів за "Дніпро" Роман Зозуля активно підтримував поранених на Донбасі українських військових.