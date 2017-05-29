McLaren побив рекорд електрокара на Нюрбургрингу

Копирайт изображения Getty Images Image caption McLaren P1 на автосалоні в Женеві

Новий суперкар McLaren P1 LM встановив рекорд на легендарній Північній петлі Нюрбургрингу, яку вважають найскладнішою трасою у світі.

Попередній рекорд кола серед заводських машин, які можуть їздити на звичайних дорогах, встановив там 12 травня 2017 року китайський електрокар Nio EP9. Його результат у 6 хвилин 45,9 секунди "завдав удару" по виробниках традиційних бензинових двигунів.

Але рекорд китайського електромобіля протримався недовго. Новий британський McLaren пройшов коло за 6 хвилин 43,22 секунди. Відеозапис заїзду вже завантажили на YouTube.

Копирайт изображения NUERBURGRING.RU Image caption За складність і небезпеку траса отримала прізвисько "зелене пекло"

Як і китайська модель, McLaren P1 LM є серійним вуличним авто, на якому можна їздити на звичайних дорогах.

Абсолютний рекорд проходження одного кола поки що не побили.

У 2015 році трековий суперкар Scuderia Cameron Glickenhaus "замкнув" кільце за 6 хвилин 42 секунди.

Серед спортивних машин світовий рекорд на Північній петлі встановив Porsche 956, який тримається із 1983 року. Тоді під час 1000-кілометрового заїзду німецький автогонщик Стефан Белофф показав швидкість проходження кола за 6 хвилин 11,13 секунди.

Північну петлю на 20,8 км проклали серед гір і лісів на заході Німеччини. Будівництво завершили ще в 1925 році.

Копирайт изображения Reuters Image caption Електрокар Nio EP 9 представили на Шанхайському автосалоні в квітні 2017 року

Траса шириною у 8-9 метрів постійно змінює траєкторію, рясніє трамплінами та "сліпими" поворотами, у які важко вписатися на великій швидкості.

До того ж на ній майже немає узбіч із гравієм, які знижують швидкість автомобіля у разі вильоту - замість цього уздовж майже впритул стоять металеві відбійники.

Через свої характеристики траса отримала прізвисько "зелене пекло". На ній регулярно трапляються аварії, часто гинуть люди.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На Нюрбургрингу є ділянка і для перегонів Формули-1

Всього за час існування траси на ній загинули майже 70 гонщиків, а також кілька співробітників треку.

До 1976 року на Північній петлі проходили заїзди Гран-прі "Формули-1", але для цих змагань використовують невелику ділянку тієї траси.

Але Північна петля залишається найпопулярнішим місцем для проведення інших змагань і тестових заїздів. Вважають, що проходження складною і небезпечною трасою відразу ж виявляє переваги і недоліки всіх вузлів автомобіля.

Через "зелене пекло" проходять спортивні новинки великих автовиробників. Час проходження є яскравим показником можливостей автомобіля і використовується для реклами.