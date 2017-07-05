Світоліна: кожен день роблю все можливе, щоби бути вище‎

Копирайт изображения Reuters Image caption Еліна Світоліна у першому раунді Вімблдону в матчі проти австралійки Ешлі Барті

Українська тенісистка Еліна Світоліна - п'ята ракетка світу в рейтингу WTA - стартувала на Вімблдоні в Лондоні з непростої перемоги.

У понеділок 22-річна українка вийшла до другого кола турніру, обігравши австралійську суперницю Ешлі Барті у двох сетах з рахунком 7:5, 7:6 (10:8).

Цього року Світоліну розглядають як одну з найсильніших тенісисток Вімблдону, яка здатна дійти до вирішальних стадій.

ВВС вдалося поговорити з Еліною Світоліною перед її другим матчем на Вімблдоні. Анастасія Успенська розпитала тенісистку про її амбіції, головних суперників, виклики і... любов до крикету.

ВВС: Еліно, ви фантастичними темпами піднімаєтеся у рейтингу WTA. Ще нещодавно були у топ-30, топ-20, потім в десятці, і ось тепер ви вже 5-та найкраща у світі. Ви вже зрозуміли, що ви 5-та на планеті, це усвідомлення прийшло?

Еліна Світоліна: Так. Тому що я кожен день на корті і кожен день намагаюся якомога краще підготуватися до наступного матчу, до наступного турніру. Я постійно в роботі. І для мене це показник, що я рухаюся у правильному напрямку.

Кожен день працюю і роблю все, що можливо, щоб ще краще виступати і підніматися ще вище в рейтингу.

ВВС:З яким результатом ви хотіли б завершити цей сезон?

Е.С.: Звичайно, [є плани] зіграти в Сінгапурі (підсумковому турнірі сезону. - Ред.). Адже я дуже добре відіграла початок і середину цього року, є можливість закінчити першою, або хоча б якомога вище. Для мене це велике завдання.

Але, якщо чесно, я намагаюся дуже сильно не замислюватися про рейтинг. Для мене важливо вигравати турніри і постійно покращувати свою гру, постійно рухатися вперед.

І основне, звичайно ж, щоб не було травм.

ВВС: Розкажіть детальніше про вашу нинішню команду? Чи вносили ви якісь зміни у систему вашої підготовки, і які саме?

Е.С.: Від початку цього року у мене абсолютно нова команда: два англійці - один тренер з фітнесу, другий - зі спарингу, а також головний тренер - француз. Була хороша підготовка у міжсезоння, все дуже професійно. Наразі мені все подобається, це працює.

Копирайт изображения Reuters Image caption Минулого року українка уклала контракт з компанією Nike

‎ВВС: Скажіть, хто особисто для вас є найсерйознішим суперником у турнірі?

Е.С.: Складно сказати. Є багато гравців, які показують хорошу гру. Але для мене це в принципі не так важливо. Для мене головне, щоб була впевненість у власній грі, щоб я постійно грала і була здорова. А хто виходить проти мене - це не так вже й важливо.

ВВС:А можна сказати, що відсутність Серени Вільямс (яка в середині квітня цього року оголосила про свою вагітність) зрівняла шанси в жіночому тенісі?

Е.С.: Так, коли вона приїжджала на турнір, то завжди була фаворитом. Думаю, що зараз, звичайно ж, є набагато більше шансів виграти будь-який турнір.

Копирайт изображения Reuters Image caption На Олімпійських іграх у Ріо в 2016 році Еліна, тоді ще 20-я ракетка світу, несподівано для багатьох обіграла в третьому раунді тенісного турніру 35-річну Серену Вільямс - першу ракетку світу

‎ВВС: Ви не дуже любите грати на траві.На Вімблдоні далі другого кола ви поки що не проходили.

Е.С.: Цього року я набагато впевненіше почуваю себе на траві, фізично я набагато сильніша, і загалом результати у мене набагато кращі, ніж будь-коли.

Завжди приємно, коли ти приїжджаєш на турнір і ти високо у рейтингу. Зараз я четверта сіяна, це додає впевненості.

Звичайно, трава не була для мене найулюбленішим і найвдалішим покриттям, але цього року я намагатимусь це змінити.

ВВС: Ви народилися в Одесі, сформувалися як спортсменка в Харкові. Яке місце для вас зараз займає Україна? Як часто ви буваєте вдома?

Е.С.: Я повертаюся в Україну, повертаюся до Одеси, люблю своє місто, люблю їздити до Харкова на "Superior" (Тенісний клуб в Харкові - Ред.), відпочивати там.

Для мене важливо постійно повертатися в Україну, тому що я люблю цю країну і люблю бути там. Але, на жаль, це буває не так часто.

ВВС: Як сильно ви зараз любите крикет?

Е.С.: Як сильно? (Сміється). Я зараз часто про це чую, багато питань з цього приводу.

Копирайт изображения Reuters Image caption 23-річний британський крикетист Ріс Топлі - ймовірно, одна з причин великої кількості питань про любов Світоліної до крикету

‎Так, я дивлюся матчі - у нас постійно або теніс, або крикет по телевізору.

Я намагаюся якомога більше дізнаватися чогось нового. Це такий спорт, знаєте, з історією. Мені цікаво, я із задоволенням його вивчаю.‎