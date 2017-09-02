Україна обіграла Туреччину 2:0 і вийшла в лідери групи
Національна збірна України з футболу з рахунком 2:0 перемогла у матчі зі збірною Туреччини.
Голи в українській команді забив Андрій Ярмоленко на 18-ій та 42-ій хвилині.
Свій домашній матч підопічні Андрія Шевченка проводили у Харкові.
Виїзну зустріч у Туреччині команди зіграли з рахунком 2:2.
Турецьку збірну очолює Мірча Луческу, який багато років тренував донецький "Шахтар".
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Українська команда за вихід на чемпіонат світу з футболу змагається у групі I, до якої також входять Хорватія, Ісландія, Туреччина, Фінляндія та Косово.
Наступний матч у відборі на чемпіонат світу з футболу 2018 року збірна України проведе 5 вересня на виїзді з Ісландією.
До кінця відбору у жовтні 2017 року збірна зіграє ще два матчі - з Косово та Хорватією.
Зараз Україна очолює групу І, набравши 14 очок. Хорватія та Ісландія мають по 13 очок.
Напряму на чемпіонат світу виходять переможці груп, а команди, які займуть другу позицію, позмагаються за право поїхати на турнір у стикових матчах.
Чемпіонат світу з футболу 2018 року проходитиме в Росії.
В Україні тривають дискусії, чи варто буде команді їхати до країни, яку офіційна українська влада називає агресором.
В європейських клубних турнірах під егідою УЄФА команди з України та Росії розводять по різних групах, щоб уникнути зустрічей між ними.