"Шахтар" переміг "Рому" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Копирайт изображения AFP Image caption "Шахтар" святкує перемогу

Донецький "Шахтар" виграв перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у римської "Роми" з рахунком 2:1

Перший тайм матчу на домашньому стадіоні у Харкові проти італійців підопічні Паулу Фонсеко зіграли дуже активно, проте римлянам вдалось відкрити рахунок перед самою перервою.

Гол донеччанам забив дебютант Ліги чемпіонів Дженгіз Ундер.

Другу половину матчу гірники розпочали стрімкими атаками і вже на 52-й хвилині після проходу з-за меж карного майданчика Факундо Феррейра зрівняв рахунок.

Вже за двадцять хвилин Фред неймовірним ударом зі штрафного поклав м'яча просто у ближню дев'ятку та вивів "Шахтар" уперед.

Копирайт изображения shakhtar.com Image caption Стадіон у Харкові був практично заповнений вболівальниками

До кінця матчу гірники не зупиняли атак і мали ще кілька шансів забити, проте рахунок вже не змінився.

Матч-відповідь у Римі відбудеться 13 березня.

"Шахтар" вчетверте у своїй історії намагається пробитись до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Показово, що єдиний раз гірникам це вдалось у 2011 році, коли вони у 1/8 пройшли саме "Рому". Тоді у чвертьфіналі донеччан вибила легендарна "Барселона".

Фінал цьогорічної Ліги чемпіонів відбудеться у Києві 26 травня.