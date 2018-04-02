Українка Музичук перемогла на чемпіонаті Європи з бліц-шахів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Натепер Музичук займає перше місце у світовому рейтингу зі швидких шахів (рапід)

Українка Анна Музичук стала чемпіонкою Європи у змаганнях з блискавичних шахів (бліц). Вона перемогла на жіночому чемпіонаті континенту, який напередодні завершився у грузинському Батумі.

Загалом у змаганнях взяли участь 77 учасниць з різних країн світу.

У даному різновиді шахів учасницям давалося 3 хвилини на партію з додаванням двох секунд за кожний зроблений хід.

У підсумку 28-річна українка набрала 10 очок з 14 можливих, що забезпечило їй лідерство.

Перед тим у змаганнях зі швидких шахів (рапід) українка виборола у Грузії третє місце.

Там на всю партію учасницям виділялося 10 хвилин.

У 2016 році львів'янка Анна Музичук здобула титул чемпіонки світу зі швидких шахів (рапід) та бліцу.

Минулого року українська шахістка бойкотувала чемпіонат світу з шахів у Саудівській Аравії. Вона пояснила це незгодою з місцевими традиціями, а саме вимогою одягати абайю - довгу традиційну арабську сукню з рукавами.

Натепер українка Музичук займає 3-е місце в розділі класичних шахів у світовому рейтингу Міжнародної шахової федерації.

У розділі "рапід" пані Музичук займає перше місце, а в розділі "бліц" - п'яте.