Після падіння на гонці "Париж-Рубе" помер велосипедист

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23-літній бельгійський велогонщик Міхаель Голартс помер після падіння на велогонці "Париж-Рубе".

Гонщик команди Vérandas Willems-Crelan впав під час одноденної класичної гонки на півночі Франції.

У нього зупинилось серце і його доправили до лікарні у місті Лілль, проте він помер ввечері у неділю.

"Це невимовний жаль, що ми мусимо повідомити про смерть нашого гонщика та друга Мішеля Голартса", - йдеться у заяві команди.

Голартс впав на 109 кілометрі гонки, загальна дистанція якої складає 257 кілометрів. Його знайшли непритомним чергові лікарі перегонів.

Поки що деталей щодо причин смерті не повідомляють.

Це був його четвертий сезон у складі бельгійської команди.

Змагання "Париж - Рубе" є класичною одноденною гонкою. Вона відома як "Північне пекло", адже є однією з найважчих через якість доріг - значна частина шляху вкрита бруківкою.