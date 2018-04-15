"Манчестер Сіті" - переможець Прем'єр-ліги

Копирайт изображения EPA Image caption Для іспанця Хосепа Гвардіоли у якості головного тренера "Манчестер Сіті" ця перемога стала другою.

"Манчестер Юнайтед" програв "Вест Бромвічу" з рахунком 0:1 і втратив шанси наздогнати "Манчестер Сіті" в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Завдяки цьому "МанСіті" достроково виграв титул чемпіона англійської Прем'єр-ліги.

Для іспанця Хосепа Гвардіоли у якості головного тренера "Манчестер Сіті" ця перемога стала другою.

У цьому розіграші чемпіонату його команда забила 93 голи і програла лише двічі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 17 голів "Манчестер Сіті" у цьому сезоні припали на останні 10 хвилин матчів.

"Манчестер Юнайтед" займає друге місце у таблиці, і навіть у разі перемог в останніх п'яти матчах не зможе наздогнати своїх сусідів, перевага яких складає 16 очок.

"Вест Бромвіч" посідає останнє, 20-е місце, набравши 24 очка в 34 іграх.

7 квітня "Манчестер Юнайтед" обіграв "Манчестер Сіті" у гостях на стадіоні "Етіхад" із рахунком 3:2.

У наступному матчі "Манчестер Юнайтед" 18 квітня на виїзді зіграє з "Бормутом", "Вест Бромвіч" 21 квітня прийме "Ліверпуль", а "Манчестер Сіті" 22 квітня гратиме проти "Суонсі".