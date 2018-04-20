Кінець епохи: Венгер йде з "Арсеналу"

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Тренер лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер наприкінці нинішнього сезону залишить команду - після 22 років на чолі "канонірів". Про це оголосив сам француз у п'ятницю.

"Я вдячний за честь служити клубу стільки незабутніх років. Я керував клубом чесно і з повною віддачею", - заявив Арсен Венгер.

"А всім прихильникам "Арсеналу" - бережіть цінності клубу!" - звернувся він до фанатів.

Статистика "Арсеналу" при Арсені Венгері Ігри: 823

Перемоги: 473

Програші: 151

Забиті голи: 1549

Чемпіонства: 3

68-річний тренер тричі приводив "Арсенал" до чемпіонства в Англійській прем'єр-лізі й здобув з "канонірами" сім Кубків Англії (причому двічі йому вдалося здобути "золотий дубль" - чемпіонство і кубок: в 1998 та 2002 роках).

Зараз лондонці йдуть лише шостими й вже вдруге поспіль мають шанси потрапити до Ліги чемпіонів в наступному сезоні лише за умови, що виграють Лігу Європи (де "каноніри" пройшли до стадії півфіналу).

Директори "Арсеналу" вже прокоментували, що нинішня п'ятниця, коли Арсен Венгер оголосив про своє рішення, "стала одним з найважчих днів у спорті за багато років".

Француз очолював "Арсенал" з 1 жовтня 1996 року.