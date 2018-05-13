Ломаченко побував у нокдауні, але переміг Лінареса

Копирайт изображения Top Rank Boxing Image caption Ломаченко переміг технічним нокаутом у 10 раунді

Український боксер Василь Ломаченко у бою за титул чемпіона світу за версією WBA у ніч на неділю переміг венесуельця Хорхе Лінареса.

У шостому раунді українець пропустив потужний удар супротивника в обличчя й опинився на підлозі, однак швидко підвівся і продовжив бій.

А у десятому раунді після серії ударів Ломаченка по корпусу Хорхе Лінареса, у нокдауні побував вже венесуелець.

Копирайт изображения Top Rank Boxing Image caption "Василь Ломаченко - не людина", - написали у Twitter промоутерської фірми Top Rank Boxing, яка представляє інтереси українця

Після цього Лінарес висловлював бажання продовжити поєдинок, однак суддя зупинив бій, оголосивши, що Василь Ломаченко переміг технічним нокаутом - українець мав перевагу протягом всього двобою.

Таким чином український боксер здобув титул чемпіона світу за версією WBA й об'єднав три чемпіонські пояси всього за 12 боїв - це абсолютний рекорд.