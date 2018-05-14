Золотий дубль "Шахтаря": сильні "гірники" чи слабкі "динамівці"?

Копирайт изображения ФК "Шахтар" (Донецьк) Image caption "Шахтар" здобув 11-е чемпіонство та 12-й Кубок України у своїй історії

Офіційно футбольний сезон-2017/2018 в Україні завершується 19 травня.

І хоча у заключному турі Прем'єр-ліги ще буде зігране класичне дербі між "Динамо" і "Шахтарем" у Києві, воно вже не є вирішальним.

Упродовж минулого тижня донеччани здобули обидва головні трофеї українського футболу: спершу здолали киян у кубковому фіналі, а в неділю перемогли у скандальному поєдинку "Верес" та стали незаперечними лідерами й у чемпіонаті.

Але насправді конкуренцію "гірники" цього сезону майже не відчували, а небезпека для їхнього чемпіонства виникла та зникла лише протягом короткого періоду навесні.

Конкурент

Копирайт изображения ФК "Динамо" (Київ) Image caption "Динамо" провело дуже слабку осінню частину чемпіонату, але потім гру вирівняло

Після виїзної перемоги "Динамо" над "Шахтарем" у 27-му турі - за п'ять ігор до завершення турніру - інтрига в чемпіонаті відродилася заново.

Це було справді несподівано, бо восени динамівці відставали від донеччан, здавалося б, безнадійно. І на це були причини.

У міжсезоння в "Динамо" змінилося чимало.

Пішов головний тренер Сергій Ребров, а його місце зайняв інший зірковий гравець команди 1990-х Олександр Хацкевич.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олександр Хацкевич керує "Динамо" з кількома іншими легендами киян: Олегом Лужним та Максимом Шацких

У німецьку "Боруссію" з Дортмунда перейшов багаторічний лідер киян Андрій Ярмоленко - гравець, який визначав ігровий почерк "Динамо".

Вже у ході чемпіонату до турецького "Бешикташу" перебрався лідер оборони Домагой Віда.

Натомість коштів на придбання багатьох висококласних гравців клуб не виділив.

Торік улітку "Динамо" поповнилося лише двома фланговими оборонцями - хорватом Йосипом Піварічем та поляком Томашем Кендзьорою.

З оренди повернулися нападники Дьємерсі Мбокані та Жуніор Мораес.

Крім того, новому тренерському штабові вдалося досягнути компромісу з провідним стоппером Євгеном Хачеріді, який припинив грати за попереднього тренера через конфлікт.

Але загалом Хацкевич і його помічники продовжили курс на омолодження.

Процес започаткував ще Ребров, а при новому тренері молодих футболістів почати вводити до складу ще сміливіше.

Копирайт изображения ФК "Динамо" (Київ) Image caption Нападник Шапаренко - одне з головних відкриттів киян цього сезону

Крім Віктора Циганкова, Володимира Шепелєва та Артема Бєсєдіна, які стабільно грали ще при Реброві, в основі "Динамо" почали регулярно з'являтися інші вихованці клубної академії: нападник Микола Шапаренко та воротар Георгій Бущан, що став основним першим номером, але ще восени випав до кінця сезону через травму.

Загалом травми ключових виконавців суттєво ускладнили роботу Хацкевича.

Особливо відчутними були втрати ключового опорного хава Сергія Сидорчука, а також двох голкіперів - крім Бущана травмувався ще й Максим Коваль. Як наслідок, киянам довелося спішно повертати в команду Дениса Бойка, що за два роки у закордонних клубах майже не мав ігрової практики.

Тож восени "Динамо" виглядало відверто блідо.

До Ліги чемпіонів команда не пробилася, бо програла не надто сильному швейцарському клубу "Янг Бойз".

А в чемпіонаті кияни видали п'ятиматчеву безвиграшну серію, втративши очки навіть з аутсайдерами на кшталт "Чорноморця" і "Карпат".

Копирайт изображения ФК "Динамо" (Київ) Image caption Циганков став одним з лідерів киян після від'їзду Андрія Ярмоленка

Додайте скандал з відмовою "Динамо" їхати на гру до "Маріуполя" через наближеність до зони АТО, що призвело до втрати ще трьох очок, - і зрозумієте, що чемпіонство фактично було програне саме в той період.

Навесні "динамівцям" вдалося стабілізувати гру та посилити клуб креативним словенським хавбеком Беньяміном Вербічем, але надолужити згаяного сил вже не вистачило.

Осінь і весна "Шахтаря"

Копирайт изображения УНІАН Image caption У Лізі чемпіонів "Шахтар" на рівних грав проти "Роми" - однієї з сенсацій цьогорічного розіграшу

Варто також врахувати, що суттєво здав позиції, втративши групу провідних виконавців, бронзовий призер попереднього чемпіонату "Зоря".

У першій частині сезону луганчани довго не могли знайти свою гру і перебували у нижній частині таблиці.

Тож реальної конкуренції "Шахтар" не відчував.

Якщо не брати до уваги дискваліфікованого через допінг капітана Даріо Срну, решта ключових виконавців зразка сезону-2016/2017 в обоймі "гірників" збереглася.

Тож на тлі "Динамо" "Шахтар2 виглядав привабливіше з усіх точок зору.

Але парадокс у тому, що жодного з трьох очних протистоянь з "Динамо" у чемпіонаті "гірники" не виграли - були дві перемоги киян та нічия.

Завдяки цьому команда Хацкевича офіційно програла чемпіонат лише за тур до фінішу.

Копирайт изображения УНІАН Image caption "Динамо" змогло двічі за сезон обіграти "гірників"

А якби не принциповість керівництва клубу в "маріупольському питанні", яка призвела до технічної поразки і втрати трьох очок, інтрига, не виключено, збереглася б до заключного ігрового дня.

І саме те, що попри помітні труднощі основних конкурентів, "Шахтар" не здатен створити комфортний відрив, його тренера Фонсеку мало б турбувати найбільше.

З одного боку, свою перевагу над "Динамо" "Шахтар" продемонстрував, впевнено вигравши фінал Кубка.

Якісну гру "гірники" продемонстрували і у Лізі чемпіонів, де вийшли у плей-оф з групи, де суперниками були англійський "Манчестер Сіті", італійський "Наполі" та нідерландський "Феєноорд".

Однак у тому й річ, що концентрації, з якою "Шахтар" грав на євроарені, команді вдома часто бракувало.

Копирайт изображения ФК "Шахтар" (Донецьк) Image caption Тренер "Шахтаря" Пауло Фонсека вже повністю створив власний колектив на базі команди, яку отримав у спадок від Мірчі Луческу

Причина, ймовірно, полягає у тому, що Паулу Фонсека спирається на обмежену когорту виконавців, й лідери "гірників" не відчувають внутрішню конкуренцію.

При Фонсеці у цьому сезоні перестали помітно прогресувати молоді виконавці - починаючи з Віктора Коваленка, який донедавна вважався ледь не найобдарованрішим молодим українським футболістом.

Лише один матч у сезоні провів 25-річний Максим Малишев, що також певний час вважався одним з кращих опорних хавів України.

Клубна академія "Шахтаря" начебто й працює, але виконавців вона постачає в основному іншим, або навіть дочірнім клубам на кшталт "Маріуполя".

На фінансованому власником "Шахтаря" Рінатом Ахметовим телеканалі "Футбол" якось обмовилися, ніби тренера "Зорі" Юрія Вернидуба "створили" футболісти, орендовані у "гірників".

Але у тому й річ, що півзахисник Іван Петряк, воротар Микита Шевченко, згадуваний вже Малишев, які зараз виступають у "Шахтарі", прийшли у "Зорю" непотрібними основній команді "Шахтаря" юніорами. А повернулися гравцями збірної України.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віктор Коваленко ваажався одним з найперспективніших молодих гравців України

Зрештою, з незрозумілих причин відчутно здав за останніх півроку й один з потенційних лідерів команди Марлос.

Крім того, після 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійської "Роми" додому, в Бразилію, на лікування поїхав креативний хавбек "Шахтаря" Бернард.

Тож вийшло, що зі спадом Марлоса і без Бернарда середня та атакувальна лінія "гірників" навесні стала суттєво слабшою.

І квітневий матч у Харкові "Динамо" в основного конкурента виграло цілком заслужено.

Якби не осінній запас, можливо, не вдалося б уникнути в боротьбі за чемпіонство золотого матчу.

Історія з продовженням

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"Шахтар" виграв 11-те чемпіонство в історії і ще на крок наблизився до "Динамо", у якого таких титулів 15.

Кубок України гірники взяли 12-й раз й за цим показником вже обійшли киян.

Паулу Фонсека попри чутки впродовж усього сезону, схоже, нікуди з "Шахтаря" не піде, хоча переговорний процес тут ще триває.

Якщо команду, яка виграла чемпіонство у попередньому сезоні, ще можна назвати спадком Мірчі Луческу, то у 2017/2018 португалець перебудував гру та склад "гірників" повністю під власний смак.

Фундамент для своєї майбутньої команди міцно заклав і тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.

У чемпіонаті-2017/2018 білоруський фахівець ще міг виправдовувати невдачі оновленням складу, але у наступному кияни вже матимуть виключно чемпіонські амбіції з самого старту.

Тому наступний чемпіонат має бути ще цікавішим.