Через півсвіту з пересадками. Як фанати Ліверпуля дістаються Києва

Копирайт изображения Tracy Moore Image caption Трейсі Мур та її 11-річний син Фредді відвідали всі домашні ігри, наїздивши тисячі кілометрів від будинку в Дорсеті, а тепер їдуть на фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться англійський "Ліверпуль" і мадридський "Реал", є досить значною футбольною подією, тому деякі затяті фанати "мерсісайдців" ладні зробити що завгодно, аби потрапити на неї.

Нічліг у місцевих мешканців, ризик перервати весільну подорож і політ в обхід через Скандинавію - шлях до Києва видався набагато складнішим, ніж більшість очікувала.

Спортивна редакція BBC поспілкувалася з фанатами "червоних", які вдалися до крайнощів, аби побачити гру рідної команди в Україні цієї суботи.

На фінал Ліги чемпіонів... через Швецію?

Копирайт изображения Google MAPS Image caption Раміз Тахір подолає чотири країни за чотири дні.

Ціни на авіаквитки виросли, щойно підтвердили проведення фіналу ЛЧ у Києві. Деякі фанати обрали прямі чартерні рейси з Ліверпуля до Києва. Перед іншими, однак, маячила перспектива значно довшої подорожі…

Раміз Тахір, 22 роки, з міста Чесем, графство Бакінгемшир: Я подолаю чотири країни протягом чотирьох днів: Швецію, Латвію, Україну та Литву, і повернуся до Лондона у понеділок. Виявилося, що квитки в один бік дешевші за інші варіанти й в сумі приблизно складають 610 фунтів стерлінгів. Дякувати добрим українцям, які надали свої квартири в рамках Facebook-кампанії "Безкоштовне ліжко для Києва", житло мені не буде коштувати нічого. Також, оскільки на цей період припадає релігійний місяць Рамадан, я постую 19 годин на добу, як і гравці Мо Салах і Садіо Мане.

Джон Діксон, 39 років, з міста Бебінгтон, півострів Віррал на північному заході Англії: Я вирушаю в четвер опівдні. Потягом зі станції Ліверпуль Лайм Стріт до Глазго, літаком від Глазго до Паланги в Литві, а потім орендованим автомобілем до аеропорту Вільнюса через усю Литву, що займе близько трьох годин. Потім ми вилітаємо з Вільнюса до Києва, де приземляємося о 9 годині ранку в п'ятницю. Ми зробили броню перед другим півфіналом у Римі, тому заплатили 100 фунтів. Ми повернемося не раніше наступного вівторка після гри, бо інші варіанти були занадто дорогі. На зворотному шляху ми просто полетимо через Румунію, що коштувало нам 200 фунтів стерлінгів на трьох. Всі ми щасливці, оскільки виграли квитки в лотерею серед фанатів клубу, і всім нам виповнюється 40 протягом тижня до і після гри. Сподіваємося, що відсвяткуємо шостою перемогою клубу в Лізі чемпіонів!

Копирайт изображения John Dixon Image caption Ці футбольні фанати приїдуть до Києва двома групами

Том Уайтхед, 22 роки, з міста Хейшем, графство Ланкашир: Добиратимуся вісьмома потягами з Ланкастера до Києва - через Париж, Франкфурт, Дрезден, Вроцлав, Краків та Львів. Я купував усі квитки окремо, і це мені коштувало близько 400 фунтів стерлінгів. Подорож триватиме чотири дні. Я вирушаю у вівторок.

Джейк Норріс, 30, родом з Австралії: Я їду з в'єтнамського Ханоя з двома пересадками в Москві та Мінську, щоб дістатися Києва. На цьому етапі це коштує мені 1500 фунтів. Я зараз живу в Ханої, викладаю англійську мову. Я не міг проґавити нагоду, сподіваюся побачити, як "Ліверпуль" виграє вшосте! Я б полетів з будь-якої точки світу, щоб побачити цю гру.

"Я можу пропустити власний медовий місяць"

Копирайт изображения Steven Thompson Image caption Стівен Томпсон одружиться за день до фіналу

Стівен Томпсон, 33 роки, з міста Чорлі, графство Ланкашир: Я одружуся за день до фіналу. Я заплатив 1050 фунтів стерлінгів за зворотній рейс, який прибуває приблизно о 5.30 в неділю (сподіваюся), а в 9 ранку ми вирушаємо у весільну подорож. Квиток коштував 140 фунтів стерлінгів ... і потенційно може коштувати мені мого шлюбу. Моя наречена Рейчел дізналася про це ще декілька місяців тому. Вона, напевно, таємно сподівалася, що команда не вийде до фіналу. Каже, що не дуже хвилюється, але думаю, що вона дуже розлютиться, якщо я пропущу свій рейс в неділю вранці. Ми запланували провести медовий місяць в Австралії, тому мій "план Б" - сісти на пізніший рейс і зустрітися з нею вже на місці. Є рейс на годину пізніше, або якщо не цей, то є рейси увечері або наступного ранку, таким чином я прибуду до Брісбена через день після неї. Сподіваюся, вона не спустить всі наші гроші у магазинах, поки мене нема.

Райан Стюарт, 23 років, з Віррала: Я зараз у Греції на весіллі моєї сестри. Я планую вирушити з Родосу о 6:40 ранку в п'ятницю, 25 травня до Афін, де мені доведеться почекати шість годин, перш ніж вилетіти до Києва, куди я маю прибути о 8 вечора. Я проведу тут ніч, дивлячись гру. А о 8 ранку повинен бути в аеропорту Києва, щоб полетіти назад до Афін. Знов повинен буду провести шість годин в аеропорту, щоб повернутися до Родосу о 10 вечора. Потім я витрачу ще годину з хвостиком, аби дістатися Ліндоса, де 30-го відбудеться весілля. Моя сестра не в захваті від цього. Ми жартували й співали про подорож до Києва місяцями, не знаючи, що це дійсно відбудеться. Я хотів прихопити нареченого з собою, і він був дуже за… а от вона ні. Сподіваюся, що рейси будуть без затримок, і я встигну побачити саме весілля!

"Серед нас тільки троє з п'яти виграли квитки в лотерею серед фанатів"

Копирайт изображения Jake Chesworth Image caption Джейк Чесуорт, його тато, а також інші члени сім'ї їдуть до Києва, але не у всіх є квитки

Оскільки попит значно перевищував виділені клубу 16 тисяч квитків на фінал у Києві, тисячі вболівальників "червоних" залишилися розчаровані. З квитком чи без нього, багато хто все ж планує податися до Києва.

Марк Далтон, 51 рік, з Честера: Я виїжджаю з містечка Уіднес автобусом о 9 годині ранку в четвер, 24-го травня. Протягом цієї подорожі довжиною 1750 миль (2 816 км) ми зробимо зупинку в Познані на дві з половиною години, аби змінити водіїв. У мене ще немає квитка на матч, оскільки я віддав свій Метью, моєму 15-річному сину. Я все ще молюся, що я дістану ще один!

Джейк Чесуорт, 23 роки, з валійського села Абердіфі: Я, двоє моїх молодших братів, батько та дядько - всі їдуть до Києва. Все почалося після того, як ми перемогли "Манчестер Сіті". Ми були в Базелі пару років тому і дізналися, наскільки важко було знайти дешеві авіаквитки та варіанти розміщення в період фіналу. Тому я вирішив ризикнути та забронював квитки на літак і потяг та житло для всіх нас. Без опції безкоштовного скасування. Ми вирушаємо в середу, летимо з лондонського аеропорту Стенстед до Варшави, чекаємо шість годин у Варшаві, а потім їдемо нічним потягом до Києва. Там ми проведемо чотири ночі в хостелі. Ми залишаємо Київ у ніч на понеділок нічним потягом до Варшави, звідки летимо до Лондона у вівторок. Ми заплатили по 120 фунтів стерлінгів за переліт, 100 фунтів за потяг і 50 фунтів за хостел, тому в цілому непогано. Єдина проблема це те, що з нас лише троє з п'яти виграли квитки в лотерею, яка проводилася між фанатами, тому я весь чаю відпрацьовую майстерність у підкиданні монетки чи грі в камінь-ножиці-папір!

Копирайт изображения Jake Chesworth Image caption Люк, Майкл, Сем та Ентоні подорожують з Джейком Чесуортом до Києва

Іван Малла, 46 років, з Ліверпуля: Це жах. Я вилітаю з Лідса до Рима, а потім з Рима до Києва. Повертаюся з Києва через Анкару, потім з Анкари до Анталії, потім від Анталії до Лідса. В Києві я маю зустрітися з сином, який прилетить з Аделаїди. У нас поки що немає квитків на матч, але ми не втрачаємо надію! Це може здатися дивним, але це цілком нормально, якщо ви фанат "червоних" від народження.

Луїс Ловетт, 15 років, з Кросбі, Ліверпуль: Я їду з Манчестера до Дюссельдорфа разом зі своїм батьком, ночуємо в Кельні, а потім їдемо звідти до Києва. Ми проведемо у Києві три дні, на один з яких ми не забронювали готель, і ще навіть не маємо квитків! Подорож коштувала нам 1400 фунтів стерлінгів на двох, що не ідеально, але ж "червоні" знов у фіналі Кубка Європи.

"Ми зупинимося у якогось українського хлопця"

Копирайт изображения Reuters Image caption Це квартира, де мешкає студент Віктор Килимар, який поселить у себе фанатів

Через заповненість більшості готелів, а подекуди через нереально високі розцінки деякі шанувальники вирішили погодитися на більш дешеву альтернативу і повністю зануритися в українську культуру…

Ніл О'Флінн, 44 роки, з Лінкольна: Я живу в Лінкольні, але поїду до лондонського аеропорту Стенстед в четвер, аби сісти на літак до Катовіце, звідти на автобус до Кракова, де проведу ніч четверга. У п'ятницю вранці я сяду на потяг до Львова, де ночуватиму, а вранці в суботу вирушу потягом до Києва і зупинюся в українського хлопця, який прихистить нас на ніч фінальної гри. Про нього ми дізналися з Facebook-сторінки для вболівальників, які ніяк не могли знайти місце у готелі. У неділю вранці я сяду на 11-годинний потяг назад до Кракова, де проведу ще одну ніч, перш ніж вилетіти в понеділок до Стенстеда. Звідти я машиною повернуся до Лінкольна. Нас буде четверо у цій подорожі, яка коштує кожному 350 фунтів.

Луїс Гільен, 26 років, з Гарден Гроув, штат Каліфорнія: Я лечу з Каліфорнії до Німеччини, потім з Німеччини до Києва. Я заплатив 1200 доларів за авіаквитки та 2600 доларів за квиток на матч через Stub Hub. Я орендував квартиру в Києві на п'ять ночей за 200 доларів, так що це моя найдорожча подорож, але, сподіваюсь, вона того варта!

Матуся та син на виїзді

Одна матір вирушає у подорож удвох зі своїм 11-річним сином. Вони вже подолали тисячі кілометрів слідом за улюбленим клубом. Зокрема вони відвідали фінальний матч Ліги Європи 2016 року між "Ліверпулем" і "Севільєю", який відбувся у Базелі.

Трейсі Мур, 46 років, з Дорчестера, графство Дорсет: Я підбираю свого сина Фредді зі шкільної прогулянки трохи раніше першої, ми їдемо з міста Пул в Дорсеті до аеропорту у Бристолі, аби звідти вилетіти до польського Жешува. Звідти ми автобусом перетинаємо кордон до українського Львова. О 6 годині ранку в суботу їдемо потягом до Києва. Повертаємося ми у неділю через Варшаву, звідти до Бристоля, куди ми прилітаємо у понеділок, який є вихідним днем. У цьому сезоні ми відвідали всі домашні ігри, наїздивши тисячі кілометрів від нашого будинку в Дорсеті, і отримали два квитки на фінал від колеги-фаната "червоних", який не зміг поїхати. Я буду завжди йому вдячна. Це справжня пригода для мами і сина.

Переклад Марії Кондрачук, Служба Моніторингу ВВС