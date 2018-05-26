Київський розгром: як "Реал" переграв "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів

Іспанський "Реал" у драматичному фіналі у Києві переміг англійський "Ліверпуль" 3:1 та здобув вже 13-й в історії найпрестижніший клубний трофей Європи.

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Ще у першому таймі "Ліверпуль" через травму втратив свого провідного гравця Моххамеда Салаха, а сам матч був переповнений емоціями та неймовірними голами.

Матч відбувся на заповненому київському стадіоні НСК "Олімпійський".

"Ліверпуль" та "Реал" вже одного разу грали у фіналі Кубку європейських чемпіонів, як тоді називалась Ліга чемпіонів.

У далекому 1981 році англійці зуміли здолати мадридців з рахунком 1:0.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гарет Бейл - герой матчу для "Реалу", який забив два м'ячі. На поле він вийшов на заміну

Напередодні фіналу букмекери пророкували перемогу "Реалу" і вважали його явним фаворитом.

Класичний старт Зідана

Показово, що тренер "Реалу" Зінедін Зідан випустив на фінал у Києві той самий зірковий стартовий склад, що і на минулорічному переможному фіналі у Кардіффі.

У стартовому складі вийшли воротар Кейлор Навас, захисники - Дані Карвахаль, Рафаель Варан, Серхіо Рамос (який ставав чемпіоном Європи на стадіоні у Києві на Євро-2012), Вієйра Марсело; півзахисники - Каземіро, Тоні Кроос, Лука Модріч, Іско; та нападники - Карім Бензема і Кріштіану Роналду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер "Ліверпуля" Салах покидав поле через травму зі сльозами на очах - він не зміг допомогти команді

У складі "Ліверпуля" з перших хвилин на поле вийшли голкіпер Лоріс Каріус, захисники - Трент Александер-Арнольд, Вірджіл Ван Дейк, Деян Ловрен, Ендрю Робертсон; півзахисники - Джеймс Мілнер, Джордан Хендерсон, Джорджиніо Війналдум та атакувальні півзахисники Роберто Фірміно, Садіо Мане і Моххамед Салах.

З перших хвилин матчу іспанський королівський клуб захопив ініціативу, хоча мерсесайці відповідали гострими контратаками і на 22-й хвилині під час масованої атаки ледь не відкрили рахунок.

На 27-й хвилині матчу стався один з найвирішальніших моментів матчу - в одному з ігрових епізодів лідер "Ліверпуля" Моххамед Салах отримав важку травму плеча та покинув поле.

Англійці змушені були грати майже весь матч без свого провідного гравця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Згодом вже Дані Карвахаль у розпачі покинув поле через травму

А на 35-й хвилині вже "Реал" через травму втратив одного зі своїх провідних захисників - Дані Карвахаля. Він також отримав травму в ігровому епізоді без порушення правил.

Наприкінці першого тайму "Реал" ще більше посилив тиск і Бензема навіть забив гол, проте суддя не зарахував його через положення поза грою.

Шедевральна гра

Другий тайм "Реал" знову почав з атак, і на 47-й хвилині "Ліверпуль" від голу після удару Іско врятувала тільки поперечина.

Але вже за кілька хвилин Карім Бензема після катастрофічної помилки голкіпера "Ліверпуля" відкрив рахунок. Лоріс Каріус викидав м'яч зі свого штрафного майданчика, проте якимось дивом кинув його просто на ногу Бенземи і той його перехопив і переправив у ворота.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Неймовірний гольовий удар Гарета Бейла

Пропущений гол не зламав англійців - на 55-й хвилині "Ліверпуль" після масованої атаки і за шаленої підтримки трибун зрівняв рахунок. Після подачі кутового Садіо Мане переграв усіх на другому поверсі і головою загнав м'яч у ворота "Реалу".

А вже за десять хвилин Гарет Бейл, який вийшов на заміну, створив справжнє чудо і знову вивів "Реал" вперед. Неймовірним ударом через себе у повітрі майже з лінії карного майданчика Бейл забив м'яча просто у "дев'ятку" без жодного шансу для голкіпера.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вболівальник, який вибіг на поле на останній хвилині, завадив Роналду забити свій м'яч

Після цього мадридці повністю захопили ініціативу і на 83-й хвилині Гарет Бейл зробив дубль. Нібито простий удар здалеку потрапив до рук воротаря, проте Каріус знову помилився і м'яч вислизнув у сітку воріт.

Свій гол на останній хвилині матчу міг забити і Роналду. Він вже виходив один на один з голкіпером, проте йому завадив вболівальник, який несподівано вибіг на поле на кілька секунд.

Зідан проти Клоппа

Мадридський "Реал" очолює у минулому легендарний французький футболіст Зінедін Зідан, який керує командою з 2016 року і вже здобував кубок Ліги чемпіонів у 2016-му та 2017-му роках.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Легендарний Зідан втретє поспіль виграє Лігу чемпіонів у якості тренера

Ще напередодні матчу Зідан прогнозував, що київський фінал буде для команди найважчим з останніх.

"Це англійська команда, вони ніколи не здаються", - прогнозував тренер.

Німецький спеціаліст Юрген Клопп має не настільки багатий послужний список. Він двічі ставав чемпіоном Німеччини на чолі "Боруссії", а у 2013 році виводив команду до фіналу Ліги чемпіонів, де команда поступилась землякам з "Баварії".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перед матчем експерти вказували, що у якості тренера Зінедін Зідан здобув набагато більше трофеїв за керманича "Ліверпуля" Юргена Клоппа

На чолі "Ліверпуля" він з 2015 року, і досі серйозних трофеїв команда не здобувала.

Ще перед матчем пан Клопп заявив, що сам несе відповідальність за поразку, а хлопцям дістаються всі регалії за перемоги.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фанати "Ліверпуля" на стадіоні НСК "Олімпійський"

"Ми - "Ліверпуль". У нашому ДНК закладена боротьба за найвищі цілі", - налаштовував він команду на перемогу.

Нові рекорди

Іспанці - рекордсмени за перемогами у найпрестижнішому клубному футбольному турнірі Європи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильників "Реала" на стадіоні було дещо менше, проте на стадіоні був король Іспанії

Загалом до київського фіналу мадридці 12 разів ставали найкращим клубом Європи. Останні три кубки Ліги чемпіонів вони здобували у 2014 році, а потім двічі поспіль у 2016-му та 2017-му роках.

Один з найкращих футболістів планети Кріштіану Роналду вже чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, то ж київський трофей став для нього п'ятим. Це рекорд і Роналду став першим в історії футболістом, який аж п'ять разів завойовував кубок Ліги чемпіонів.

На шляху до фіналу мадридський "Реал" у півфіналі вибив мюнхенську "Баварію".

Англійський "Ліверпуль" п'ять разів ставав найсильнішим клубом Європи, проте більшість перемог припало на зіркові часи кінця 70-х - початку 80-х років. Останній раз вони тримали у руках кубок Ліги чемпіонів у 2005 році.

Копирайт изображения FOOTBALL FEDERATION OF UKRAINE Image caption Англійські та іспанські фанати влаштували совбі справжній фестиваль у Києві

Тоді у фіналі вони перемогли італійський "Мілан".

У цьогорічному півфіналі "Ліверпуль" вибив італійську "Рому".

Київська (не)гостинність

Фінал Ліги чемпіонів 2018 року у Києві запам'ятався кількома цікавими навколофутбольними історіями.

Найперше, це надзвичайно різкий стрибок цін на житло на дні проведення фіналу. Ціни на готелі у середньому зросли у порівнянні зі звичними у 30-45 разів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption НСК "Олімпйський" - головний стадіон України

Частина фанатів навіть відмовлялась їхати до Києва через захмарні ціни.

Також Київ запам'ятався і волонтерським рухом містян. Чи не вперше сповнені співчуття вболівальникам місцеві мешканці започаткували масових рух безкоштовної здачі житла фанатам обох команда.

Для цього створили спеціальну сторінку на Facebook, через яку тисячі вболівальників змогли знайти собі безкоштовну кімнату чи цілу квартиру на час перебування у Києві.

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