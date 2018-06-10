Перший українець у Залі боксерської слави. Хто може піти за Кличком

Копирайт изображения UNIAN Image caption Слідом за Віталієм до Зали боксерської слави за кілька років може потрапити і Володимир

Нинішній мер Києва Віталій Кличко став першим українцем, який увійшов до Міжнародної зали боксерської слави, яка квартирується в селищі Канастота (штат Нью-Йорк, США).

Урочиста церемонія введення до зали слави триває чотири дні - з 7 до 10 червня.

46-річний політик з першої спроби переміг у голосуванні в номінації "Сучасні боксери", куди входять бійці, які свій останній поєдинок провели не раніше 1989 року.

Разом із Віталієм респонденти віддали голоси за багаторазового чемпіона в легкій і напівлегкій вазі Еріка Моралеса з Мексики та американця Вінкі Райта, одного з найсильніших середньоваговиків світу з середини 90-х років минулого сторіччя і по 2012 рік.

Історична когорта

Міжнародну залу боксерської слави (BWAA) відкрили у 1990 році на честь двох уродженців Канастоти, чемпіонів світу з боксу Кармена Базіліо і Біллі Бакуса.

Лауреатів до Зали слави обирають члени BWAA, а також історики боксу в п'яти номінаціях.

"Сучасними боксерами" до 2014 року вважалися ті бійці, які закінчили кар'єру не раніше 1943-го. З 2015-го переможців у цій номінації обирають поміж спортсменів, які закінчили виступи не раніше 1989 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зала боксерської слави

Відповідно змінилися умови й в іншій категорії - "Старожили". До 2015-го туди могли увійти бійці, які виступали в період з 1893 по 1942 рік, а тепер часовий інтервал розширився більш ніж на сто років - до 1988-го.

Крім того, номінантів обирають у номінаціях "Оглядачі" (журналісти, письменники чи історики), "Неспортсмени" (причетні до боксу люди, які не виходили в ринг і не були оглядачами) і "Піонери боксу".

Загалом до трьох номінацій, у які входять спортсмени, обиралися представники 29-ти країн.

Найбільше американців - 164. На другому місці йдуть британські панчери - 47, щоправда, відразу 32-є з них відзначені як "Піонери боксу".

Також десять чи більше представників мають тільки Мексика (15) і Канада (10).

Чому Віталій?

Поява Віталія Кличка у почесній компанії, до якої входять найвидатніші боксери в історії на кшталт Могаммеда Алі, Роккі Марчіано, Джо Луїса, Майка Тайсона, Макса Шмеллінґа, Ласло Паппа, Джорджа Формена, Інґемара Юганссона, Леннокса Льюїса, Оскара де ла Гойї та Артуро Ґатті зовсім невипадкова.

Професійну кар'єру Віталій разом з братом Володимиром розпочав у 25-річному віці - у 1996 році, невдовзі після олімпійського чемпіонства Атланти-1996.

Перші кроки на профі-рингу українці робили під егідою гамбурзького клубу Universum Box-Promotion, тодішній керівник якого Краус-Петер Коль теж цьогоріч увійшов до Зали боксерської слави у номінації "Неспортсмени".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віталій Кличко і його легендарний удар

На професійному рингу Кличко-старший провів 47 поєдинків, з яких виграв 45. Із них 41 бій він завершив достроково нокаутами.

Обидві поразки Віталія доволі неоднозначні. Бій з американцем Крісом Бірдом за здобутий за рік до того пояс чемпіона світу версії WBО у 2000-му Кличко-старший змушений був припинити в десятому раунді через травму плеча.

У великого британця Леннокса Льюїса в 2003-му Віталій за суддівськими записками після шести раундів за очками вигравав. Однак рефері в рингу припинив бій, оскільки акцентовані удари британця перетворили обличчя українця в районі вилиці в криваве місиво.

Кличко вимагав у Леннокса реваншу, однак прагматичний британець ямайського походження вирішив за краще на тому кар'єру завершити. Його пояс WBC Кличко-старший виграв у квітні 2004-го, нокаутувавши у восьмому раунді південноафриканця Коррі Сандерса.

Провівши один захист пояса, українець мав зустрітися з американцем Хасімом Рахманом. Однак бій тричі скасовували через травму Віталія. Врешті, у грудні 2005-го втомлений тривалим лікуванням Кличко оголосив про завершення кар'єри.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На перемогах Віталія Кличка виросло ціле покоління українських вболівальників

Спробу повернутися 36-річний боєць зробив у 2007-му. Однак бій проти нового чемпіона WBC Олега Маскаєва з Узбекистану знову скасували, бо Віталій вкотре відчув рецидив давнього пошкодження.

Повернувся українець лише у жовтні 2008-го, після майже чотирирічної паузи у виступах. Перемігши нокаутом нігерійця Семюеля Пітера, котрий відібрав пояс WBC у Маскаєва, Віталій цього титулу не віддавав більше нікому. Впродовж наступних чотирьох років Кличко провів дев'ять успішних захистів.

Останній свій поєдинок 41-річний українець провів 8 вересня 2012 року у Москві (Росія), нокаутувавши у четвертому раунді німця сирійського походження Мануеля Чарра. Після того Віталій з деякими ваганнями вирішив піти з боксу, повністю присвятивши себе політичній діяльності.

Брат за братом

Віталій Кличко став першим українцем, якому випала честь увійти до Міжнародної зали боксерської слави.

Втім, є всі підстави говорити, що впродовж наступного десятиріччя в когорті обраних будуть інші українські представники. Найперше - Володимир Кличко.

"Володимир повинен увійти до Зали боксерської слави як один з найкращих боксерів, - сказав у свіжому інтерв'ю інший екс-чемпіон світу у суперважкій вазі американець Евандер Голіфілд, якого ввели у BWAA торік. - Володимир був чемпіоном 10 років, і ніхто не міг побити його. Він зробив багато великих речей за свою кар'єру".

Враховуючи, що свій останній поєдинок проти Ентоні Джошуа Кличко-молодший провів у квітні 2017-го, в Залі слави його варто очікувати не раніше 2023 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Кличко наступний у черзі до Зали боксерської слави

Серед пізніших українських претендентів на BWAA варто виділити найперше нинішнього чемпіона світу у легкій вазі Василя Ломаченка.

Він був дворазовий олімпійським чемпіоном та чемпіоном світу і Європи в аматорському боксі.

Василь вже увійшов в історію професійного боксу як боєць, який став чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях за мінімальну кількість проведених боїв - лише 11.

Чимало боксерських аналітиків США вже називають Ломаченка одним з найсильніших боксерів за історію.

Впродовж найближчих двох років українець збирається затриматися в найлегшій вазі, щоб зустрітися з чемпіонами світу Майкі Ґарсією зі США і мексиканцем Раймундо Бельтраном, об'єднати чемпіонські пояси та стати абсолютним чемпіоном світу.

Потім Василь, якому зараз 30, вочевидь змінить вагу.

Також має шанси піднятися на той рівень, який співвимірний з потраплянням до Зали слави тяж Олександр Усик.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Василь Ломаченко також має шанси у майбутньому потрапити до Зали боксерської слави

Олександр теж олімпійський чемпіон, чемпіон світу і Європи серед аматорів. На професійному рингу він провів лише 14 боїв (всі виграв, 11 - нокаутом), а вже є чемпіоном за версіями WBO та WBC у крузервейті.

Орієнтовно в липні, провівши бій за звання чемпіона Всесвітньої боксерської суперсерії з росіянином Муратом Ґассієвим, українець може взагалі об'єднати пояси усіх чотирьох основних версій і стати абсолютним.

Однак зрозуміло, що для того, аби стати дійсно великим, Усику треба заявити про себе в суперважкій вазі.

Він це прекрасно розуміє й сам. Щоправда, чи зможе Олександр протистояти на рівних нинішнім домінаторам гевівейту британцеві Ентоні Джошуа й американцеві Діонтею Вайлдеру?

Сам українець вважає, що перед протистоянням з такими величинами йому для початку треба зійтися з бійцями калібру Тоні Беллью чи Девіда Гея, а вже потім задумуватися над поєдинками, які можуть зробити його легендою.

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