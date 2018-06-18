Екс-нападник "Динамо" Мораес перейшов у "Шахтар"

Копирайт изображения ФК "Шахтар" Image caption Жуніор Мораес з традиційним жестом "Шахтаря", якаий символізує перехрещені молоти

Бразильський форвард Жуніор Мораес, який минулого сезону виступав за київське "Динамо", перейшов до складу принципового суперника клубу - донецького "Шахтаря", чемпіона і володаря Кубка України. Про це у понеділок офіційно повідомив сайт донеччан.

Гравець приєднався до "гірників" на правах вільного агента, адже нещодавно у нього закінчився контракт з киянами - тобто грошей за цей перехід "Динамо" не отримало.

Жуніор Мораес виступав за "динамівців" з літа 2015 року (у 2017 році на правах оренди грав за китайський клуб "Тяньцзінь Цюаньцзянь").

Копирайт изображения ФК "Динамо" (Київ) Image caption Ще у березні Мораес виконував роль капітана київського "Динамо"

За цей час він провів за київську команду 85 матчів, у яких забив 34 голи.

А загалом в чемпіонаті України він зіграв 117 матчів, забивши 57 м'ячів.

Кілька разів Жуніора Мораеса визнавали найкращим гравцем "Динамо", а у березні він вперше вивів на поле "динамівців" як капітан.

Однак клуб не зміг домовитися про новий контракт з бразильцем, і по завершенню сезону 2017/2018 він залишив команду.

На тлі того, що з "Динамо" пішов інший нападник, Дьємерсі Мбокані, перед киянами зараз стоїть задача знайти форварда для посилення атаки - з минулорічної "основи" у команді залишився лише Артем Бєсєдін.

Контракт Жуніора Мораеса з "Шахтарем" розрахований на два роки.