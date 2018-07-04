"Барселона" заперечує, що футболісту нелегально купили печінку

Копирайт изображения AFP Image caption Абідаль грав за "Барселону" у 2007-2013 роках

Футбольний клуб "Барселона" заперечує, що її екс-президент нелегально купив колишньому гравцю Еріку Абідалю печінку.

38-річний Абідаль, який зараз працює технічним секретарем клубу, переніс операцію з трансплантації у 2012 році після того, як у його печінці знайшли пухлину.

Іспанські ЗМІ повідомляли, що екс-президент клубу Сандро Роселль, якого у 2017 році заарештували за відмивання грошей, нелегально купив орган для футболіста.

"Барселона" категорично заперечує ці звинувачення.

Футболіст і лікарня Hospital Clinic de Barcelona, де проводили операцію, також відкидають звинувачення.

Абідаль заявив, що засмучений і роздратований через ці закиди.

"Мій кузен Жерар пожертвував мені свою печінку, щоб врятувати мені життя і я дуже йому за це вдячний", - написав він у Twitter.

Він заявив, що при операції дотримувалися всіх протоколів і процедур, про що є відповідна документація.

У клубі "Барселона" зазначили, що засмучені тим, що інформація щодо такого чутливого питання поширюється недостатньо перевіреною.

Представник департаменту юстиції Каталонії розповів ВВС, що справу проти Роселля щодо нелегальної купівлі органу закрили цього року.

Іспанська національна організація з трансплантації заявила, що розслідування, яке проводили разом із лікарнею і Каталонською організацією з трансплантації показало, що донорство та трансплантація відповідали законодавству та клінічним протоколам.

Абідаль грав за "Барселону" у 2007-2013 роках.