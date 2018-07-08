ФІФА попередила хорватського гравця за "Слава Україні!"

Копирайт изображения Reuters Image caption Домагой Віда (без футболки) був автором одного з голів у матчі напередодні

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила попередження захиснику хорватської збірної Домагою Віді за його вітання Україні після матчу з Росією.

"Ми підтверджуємо, що дисциплінарний комітет ФІФА надіслав попередження Домагою Віді за його заяви на відео, знятому після гри з Росією", - повідомив офіційний представник ФІФА, якого цитує агенція "Интерфакс".

Раніше в інтернеті з'явилося відео, на якому Домагой Віда після матчу проти Росії скандує "Слава Україні!", а тренер команди Огнєн Вукоєвич каже: "Це перемога за "Динамо" і за Україну".

Обоє вони раніше грали у київському "Динамо".

"Завжди вважав, що спорт та політика не мають поєднуватися. Але це відео насправді і є тим, що називається солідарністю", - прокоментував відео у себе на Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Пізніше медіа процитували пана Віду, який назвав свій вчинок жартом.

"Ця перемога - для Хорватії. Ніякої політики. Це жарт. У мене там (в Україні. - Ред.) друзі з часів "Динамо", Київ, нічого іншого я на увазі не мав", - сказав він.

Напередодні Хорватія перемогла Росію у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу після серії пенальті і пройшла до півфіналу.