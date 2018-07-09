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Огнена Вукоєвича виключили зі складу офіційної делегації на ЧС-2018 через відео з вигуком "Слава Україні!".

Про це повідомляє Федерація футболу Хорватії.

7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію.

Пізніше хорватський гравець Домагой Віда та селекціонер київського "Динамо" Огнєн Вукоєвич записали відео для Instagram.

"Це перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватіє, вперед", - вигукнув Вукоєвич.

Опісля дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, бо там вбачають у його зверненні політичний жест.

Вукоєвича ж попередив хорватський футбольний союз.

Уболівальників збірної РФ це розлютило. Член комітету Держдуми зі спорту Дмитро Свищев сказав ЗМІ, що "за такі речі треба карати". На його думку, ФІФА повинна реагувати на "чіткий прояв націоналізму".

Натомість посольство України у Великій Британії відреагувало на те, що в кількох британських медіа гасло "Слава Україні" назвали "націоналістичним".

Дипломати заявили, що вислів має інше значення - на кшталт "Нехай живе Франція", "Нехай живе Королева".

Копирайт изображения EPA Image caption Джака і Шакірі обоє зобразили "албанського орла" після голів у ворота Сербії

Політика і футбол

Це вже не перший подібний випадок на ЧС-2018.

Нещодавно уболівальників і журналістів розлютило те, як швейцарські футболісти албанського походження святкували голи у ворота збірної Сербії.

Гравці показували жест, який нагадує двоголового орла на національному прапорі Албанії - схрещені долоні з піднятими великими пальцями.

Сербська проурядова газета Informer назвала цей вчинок "провокацією", і запитала, яку націю представляють гравці: швейцарську чи албанську.

Журналісти також заявили, що Джака та Шакірі "принизили" Швейцарію своїм вчинком.

Їхні жести розкритикувала й швейцарська преса.

Критики таких дій припускають, що вони можуть призвести до нових конфліктів між етнічними сербами та албанцями.