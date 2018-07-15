Франція обіграла Хорватію та вдруге стала чемпіоном світу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грізман - один з героїв фіналу

У фіналі чемпіонату світу з футболу французи у видовищному поєдинку здолали хорватів та вдруге у своїй історії стали чемпіонами світу.

Перший тайм

За першу половину фіналу Чемпіонату світу м'яч встиг тричі побувати у воротах: спочатку вперед вийшли французи, потім хорвати зрівняли рахунок, але Франція знову змогла забити завдяки пенальті.

На 18-й хвилині м'яч у власні ворота після подачі зі штрафного Антуана Грізмана зрізав головою нападник хорватів Маріо Манджукіч.

Але за десять хвилин хорвати відігралися - нападник Іван Перішич скористався пасом Домагоя Віди та пробив з-під захисників.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перішич зрівнює рахунок після пасу Домагоя Віди

На 35-й хвилині французи виконували подачу у штрафний майданчик хорватів, Умтіті пробив головою, після чого м'яч влучив у руку того ж Перішича.

Арбітр змушений був зупинити гру та переглянути епізод на відеоповторі, внаслідок чого призначив пенальті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французи сигналізують про гру рукою гравця Хорватії

Його реалізував Антуан Грізман - 2:1.

Розв'язка

У другому таймі французи змогли швидко збільшити свою перевагу: на 59-й хвилині забив Поль Погба, а за кілька хвилин рахунок до розгромного довів Кіліан Мбаппе.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кіліан Мбаппе святкує свій гол

Утім, хорвати не здавалися й змогли зменшити відставання - помилкою кіпера французів Льоріса скористався нападник Маріо Манджукіч.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри всі старання Луки Модріча, хорвати не змогли переграти Францію. Самого ж Модріча визнали кращим гравцем чемпіонату

Копирайт изображения Getty Images Image caption Домагой Віда відзначився гольовою передачею, але зупинит напад французів він не зміг

Французи, втім, змогли довести гру до перемогу й стали новими чемпіонами світу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французи святкують перемогу