Франція обіграла Хорватію та вдруге стала чемпіоном світу
У фіналі чемпіонату світу з футболу французи у видовищному поєдинку здолали хорватів та вдруге у своїй історії стали чемпіонами світу.
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Перший тайм
За першу половину фіналу Чемпіонату світу м'яч встиг тричі побувати у воротах: спочатку вперед вийшли французи, потім хорвати зрівняли рахунок, але Франція знову змогла забити завдяки пенальті.
На 18-й хвилині м'яч у власні ворота після подачі зі штрафного Антуана Грізмана зрізав головою нападник хорватів Маріо Манджукіч.
Але за десять хвилин хорвати відігралися - нападник Іван Перішич скористався пасом Домагоя Віди та пробив з-під захисників.
На 35-й хвилині французи виконували подачу у штрафний майданчик хорватів, Умтіті пробив головою, після чого м'яч влучив у руку того ж Перішича.
Арбітр змушений був зупинити гру та переглянути епізод на відеоповторі, внаслідок чого призначив пенальті.
Його реалізував Антуан Грізман - 2:1.
Розв'язка
У другому таймі французи змогли швидко збільшити свою перевагу: на 59-й хвилині забив Поль Погба, а за кілька хвилин рахунок до розгромного довів Кіліан Мбаппе.
Утім, хорвати не здавалися й змогли зменшити відставання - помилкою кіпера французів Льоріса скористався нападник Маріо Манджукіч.
Французи, втім, змогли довести гру до перемогу й стали новими чемпіонами світу.