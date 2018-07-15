Перший тайм фіналу Чемпіонату світу: три голи і французи попереду

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грізман забиває пенальті - ключовий епізод першого тайму

За першу половину фіналу Чемпіонату світу м'яч встиг тричі побувати у воротах: спочатку вперед вийшли французи, потім хорвати зрівняли рахунок, але Франція знову змогла забити завдяки пенальті.

На 18-й хвилині м'яч у власні ворота після подачі зі штрафного Антуана Грізмана зрізав головою нападник хорватів Маріо Манджукіч.

Але за десять хвилин хорвати відігралися - нападник Іван Перішич скористався пасом Домагоя Віди та пробив з-під захисників.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перішич зрівнює рахунок після пасу Домагоя Віди

На 35-й хвилині французи виконували подачу у штрафний майданчик хорватів, Умтіті пробив головою, після чого м'яч влучив у руку того ж Перішича.

Арбітр змушений був зупинити гру та переглянути епізод на відеоповторі, внаслідок чого призначив пенальті.

Його реалізував Антуан Грізман.

У підсумку першого тайму - 2:1 на користь французів.

Утім, хорвати продовжують атакувати.