Новак Джоковіч вчетверте виграв Wimbledon

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Сербський тенісист Новак Джоковіч переграв південноафриканця Кевіна Андерсона та вчетверте у своїй кар'єрі виграв Wimbledon.

Поєдинок закінчився з рахунком 6-2 6-2 7-6 (7-3).

Це 13-а перемога серба у турнірах Великого шолому - й перша після тріумфу на French Open у 2016 році.

"У мене було багато сумнівів, я не знав, чи зможу знову змагатися на такому рівні", - зізнався Новак Джоковіч після перемоги, маючи на увагу проблеми в особистому житті, через які він у 2016 році втратив форму.

"Немає кращого місця для камбеку - це священне місце для тенісу, дуже особливе", - відзначив новий переможець Wimbledon.

Тепер за кількістю перемог у турнірах Великого шолому за всю історю Джоковіч займає четверте місце.