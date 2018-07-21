Чому Усик битиметься з Гасієвим у Росії?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гассієв (ліворуч) та Усік на спільній прес-конференції перед боєм у Москві

21 липня у Москві відбудеться фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у важкій вазі.

За трофей "Мохаммеда Алі" і титул абсолютного чемпіона світу посперечаються власник поясів WBC та WBO Олександр Усик з України та чемпіон за версіями WBA й IBF Мурат Ґассієв з Росії.

Але, якщо вірити менеджерові українця Еґісу Клімасу, ще минулого тижня поєдинок був під загрозою зриву. Як він пояснив, через проблеми з логістикою та безпекою.

Зрештою, зараз, коли Усик вже на місці подій, можна стверджувати напевне, що на ринг московського спорткомплексу "Олімпійський" боксери таки вийдуть.

Інша річ, що чимало фахівців сходяться на думці, що такі важливі протистояння, коли на кону стоять стільки титулів і такі гроші (тільки від WBSS чемпіон офіційно отримає 10 мільйонів доларів) треба проводити на нейтральній території.

То чому ж вибір був зроблений на користь країни, яку представляє один із учасників двобою?

Дилема

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Спочатку промоутерська компанія Comosa AG, якій WBSS делегувала права на організацію боїв Суперсерії, на нейтральному місці проведення фіналу першого сезону й зупинилася.

Після того, як Олександр Усик переміг у півфінальному бої в Ризі латвійця Майріса Брієдіса, а Мурат Гассієв в Адлері здолав кубинця Юнієра Дортікоса, місцем проведення вирішального поєдинку обрали Саудівську Аравію.

Однак фінал, який мав відбутися 11 травня, скасували через травму плеча, яку Усик отримав всього за тиждень до виходу в ринг.

До цього російська ж сторона пропонувала провести поєдинок на своїй території, але WBSS такі пропозиції відкинула.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пояси на кону

Не в останню чергу ще й тому, що Росія й Україна перебувають у стані військового конфлікту, а значить навколо бою нагнітатиметься неспортивний ажіотаж.

Принциповість демонструвала і компанія К2, під знаменами якої виступає Усик. Промоутер українського бійця Олександр Красюк навіть пропонував у відповідь провести поєдинок у Києві.

Але після травми Усика ситуація змінилася.

Дочекавшись, коли сторона Усика назве термін остаточного відновлення українця, поєдинок призначили на 21 липня в тій же Саудівській Аравії.

Однак на цей раз ні Comosa AG, ні WBSS попередньої принциповості вже не демонстрували.

Росіяни вперто стояли на своєму, запропонувавши привабливіші, ніж на нейтральній території, фінансові умови і додаткові преміальні для бійців, розмір яких не розголошується.

Сам Усик в одному з інтерв'ю сказав, що готовий боксувати будь-де, а пан Красюк, розуміючи можливий резонанс, у твердженнях був трохи обережніший.

Адже Міністерство молоді і спорту нещодавно видало вітчизняним спортсменам і тренерам рекомендацію - не виступати і не проводити зборів на території Росії, яку Україна офіційно визнала країною-агресором.

Професіональні боксери від державного фінансування не залежать, але з суспільним резонансом пан Красюк не рахуватися не міг.

Дуже великі і просто великі гроші

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голова Федерації боксу Росії Умар Кремльов і представник компанії Comosa AG Калле Зауерлянд

Зрештою росіяни висунули такі умови, що відмова фактично означала б остаточний зрив поєдинку і втрату Усиком обох поясів.

І це лише зі спортивної точки зору, а є ще матеріальна.

За будь-яких обставин, виграє він чи програє, Олександр отримає рекордні в житті преміальні, значно більші від 800 тис. доларів за півфінальний поєдинок з Брієдісом.

У зриві бою не був зацікавлений ніхто й сторони розпочали непростий процес обопільних компромісів.

Компанія Comosa AG виступала посередником і гарантом того, що росіяни, яким WBSS довірила право проведення бою, всі матеріальні зобов'язання виконають.

Це звичайна для професійного боксу ситуація.

Після того, як організація дає добро на проведення поєдинку, розпочинаються домовленості між промоутерськими компаніями бійців.

Якщо сторони домовляються, де, коли й на яких умовах відбувається бій, як у відсотковому співвідношенні розділяться преміальні, яким буде гарантований заробіток кожного з бійців, яка телекомпанія отримує права на трансляцію, федерація, під егідою якої буде проведено поєдинок, усі деталі мовчки утверджує.

У разі ж, якщо переговори між промоутерами зайшли в глухий кут, призначаються торги, в яких може взяти участь і третя сторона.

Право провести бій отримає той, хто запропонує кращі умови.

Начебто все прозоро й чесно, хоча на ділі буває, що третій учасник буває підставним від однієї з зацікавлених сторін й свідомо працює в її інтересах.

Втім, з турніром Всесвітньої боксерської суперсерії ситуація особлива.

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Погодившись делегувати своїх чемпіонів для участі у WBSS, Всесвітня боксерська спілка (WBC), Всесвітня боксерська організація (WBO), Всесвітня боксерська асоціація (WBA) та Міжнародна боксерська федерація (IBF) автоматично делегували права на організацію боїв, узгодивши свій відсоток від проведення.

Враховуючи, що починаючи з півфінальної стадії кожен бій об'єднує титули, ставки дуже високі й країни з невисоким рівнем фінансової спроможності претендувати на проведення поєдинків не можуть за визначенням. і

Так було з Україною і Кубою, коли велися перемовини напередодні півфінальних двобоїв. Повторилася ситуація й напередодні фіналу.

Щоправда, WBSS, як було сказано вище, попервах намагалася провести вирішальний бій на нейтральній території, розуміючи, що прибутки від його організації будуть високими незалежно від місця проведення.

Однак вийшло, що дуже великі гроші переважили просто великі гроші.

Ідею Всесвітньої боксерської суперсерії компанія Comosa AG до певної міри запозичила у турніру Super Six World Boxing Classic, який проводився у 2009-му і 2011 роках.

Калле Зауерлянд, син керівника промоутерської компанії Sauerland Event оплатив Comosa AG франшизу, а сам брав на себе витрати на організацію і проведення поєдинків. Зауерлянд-молодший сам шукав спонсорів і партнерів проекту WBSS.

І так тривало до тієї миті, поки генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов банально не викупив права на фінальний бій у герра Калле Зауерлянда.

Буде реванш

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Однак, судячи з тих пристрастей, якими був оповитий майбутні двобій ще минулого тижня, у розрахунках пана Кремльова трапився збій.

За фразою про логістику і безпеку, яка пролунала з уст менеджера Олександра Усика Егіса Клімаса, приховувалося щось значно більше.

На думку боксерського експерта Юрія Нестеренка, який мав досвід проведення боксерських вечорів у Києві, росіяни в останню мить не змогли надати гарантії виконання фінансових зобов'язань.

Через це ще у п'ятницю, за два дні до вильоту в Москву, Усик говорив, що не впевнений, чи відбудеться бій взагалі.

Зрештою, сам Умар Кремльов так і будь-які інші звинувачення відкидає.

Більше того, він вимагав, аби компанія Comosa AG оголосила про бодай один пункт угоди, якого російська сторона не дотрималася. Якщо таку інформацію й надали, то публічною вона не стала.

В інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес" Умар Кремльов запевнив, що жодних заперечень щодо проведення бою в Москві команда Усика не висловлювала.

А на питання про те, чи бій перенесли, щоб Гассієв отримав перевагу, Кремльов відповів: "Це все не через Мурата. Наше завдання - провести крутий бій, організувати велику боксерську подію".

Так чи інакше, приїхавши до Москви, Олександр Усик у вівторок не провів офіційного тренування, обмежившись хвилинним позуванням перед фото- і телекамерами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Усик прямо на ринзі привітав Гассієва з переможним для нього півфіналом

В короткому коментарі численним журналістам українець теж нічого конкретного не сказав і лише наступного дня через сайт FightNews українець дав зрозуміти, що бій таки відбудеться.

"Я відвідав відкрите тренування, привітав присутніх глядачів, трохи поспілкувався з представниками ЗМІ", - сказав Усик.

І пояснив: "Чому нічого не показав на відкритому тренуванні? Так вирішив. Вирішив, що сьогодні боксу не буде. Бокс буде в суботу. Потрібно зробити так, щоб до суботи вболівальники максимально зголодніли за боксом. А в бою я вже покажу все, на що здатен".

Утім, незалежно від того, як закінчиться бій в Москві, після нього запланований реванш - за словами Кремльова, про це вже домовлено.

І пройде він вже не у столиці Росії.

"Мова йшла про Лос-Анджелес, але кінцеве рішення поки що не ухвалене", - запевнив керівник російської федерації боксу.