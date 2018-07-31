Мік Шумахер виграв гонку на пам'ятній для батька трасі

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19-річний Мік Шумахер, син семикратного чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, вперше в своїй кар'єрі виграв перегони в класі Формула-3.

Переможний заїзд проходив у Бельгії, на трасі Спа-Франкоршам. Для сім'ї Шумахерів це пам'ятне місце: у 1991 році саме тут свою першу гонку в Формулі-1 провів сам Міхаель Шумахер.

Через рік він вперше став переможцем чемпіонату - змагання також проходили на Спа-Франкоршам.

"Для нашої сім'ї це хороше місце, - заявив 19-річний гонщик. - Я неймовірно щасливий цій перемозі".

Хоча Мік починав гонку шостим, вже на першому колі йому вдалося вирватися у групу лідерів, а на дев'ятому - обійти своїх напарників по команді Prema Powerteam.

За словами сина Шумахера, здобути перше місце йому допомогла "шумахерська стійкість". "Я вірив, що у моїх генах це є", - заявив він.

Минулого року з нагоди 25-річчя дебюту свого батька у "Формулі-1" Мік проїхався на одному із його старих автомобілів.

Сам Міхаель Шумахер не з'являвся на публіці з 2013 року, коли отримав серйозні травми під час катання на лижах. Повідомлялося, що він переніс декілька операцій і перебував у комі. Його нинішній стан точно невідомий.