Усик домовляється про бій у Британії

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Олександр Усик цієї осені хоче провести поєдинок на території Великої Британії.

Його команда веде перемовини із британським промоутером Едді Хірном, який співпрацює із Ентоні Джошуа та Тоні Беллью.

Український боксер сподівається, що зможе провести бій із Беллью у Великій Британії цієї осені.

Тоні Беллью - британський боксер із Ліверпуля. Виступає у важкій ваговій категорії. Чемпіон світу за версією WBC.

Усик також заявив, що в Україні він не може проводити бої через відсутність гідної закритої арени, що здатна вмістити усіх глядачів.

Боксер також згадав про бій із Муратом Гассієвим, який пройшов в ніч на 22 липня у Москві. Спортсмена вразила "інтелігентна підтримка" глядачів, а також іноземні шанувальники, які чекали на Усика під виходом із арени до 5 ранку.

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Український боксер у Москві переміг росіянина Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Олександр Усик об'єднав чотири пояси у цій ваговій категорії - WBC, WBO, WBA, IBF.

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