"Динамо" програло "Аяксу" у відборі до Ліги чемпіонів

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У першому матчі кваліфікаційного раунду плей-офф до Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло амстердамському "Аяксу" з рахунком 3-1.

Поєдинок відбувся в Амстердамі, а вирішальний матч-відповідь у Києві підопічні Олександра Хацкевича проведуть 28 серпня.

Майже одразу після початку матчу - на другій хвилині - голландці зуміли забити швидкий гол ледь не у першій атаці.

Проте кияни швидко оговтались і насіли на ворота "Аякса". Вже на 16 хвилині після подачі кутового Томаш Кендзьора зрівняв рахунок.

За перші 20 хвилин матчу голкіпер господарів тричі врятував ворота після небезпечних ударів киян.

Проте далі ініціативою оволоділи голландці, й на 36 хвилині після удару Хакіма Зієха з-за меж штрафного майданчика Тамаш Кадар зрізав м'яча у власні ворота. "Аякс" знову повів у рахунку.

Наприкінці тайму після стрімкої атаки голландців Душан Тадич забив третій гол у ворота "Динамо".

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Це був останній гол матчу, гра завершилась перемогою Аякса 3-1.

Тепер у домашньому матчі киянам, щоб пробитись до Ліги чемпіонів, потрібно перемогти у Києві щонайменше з перевагою у два м'ячі.

Перед матчем букмекери надавали перевагу голландцям. Ставки на перемогу "Динамо" приймали з коефіцієнтом 5, а "Аякса" - 1,66.

Кияни дуже вдало почали новий сезон - в попередньому відбірковому раунді Ліги чемпіонів пройшли чеську "Спарту" з Праги, а на внутрішній арені вже двічі перемагали головного суперника - донецького "Шахтаря".

У минулому сезоні "Динамо" посіло друге місце в чемпіонаті й змушене пробиватись до Ліги чемпіонів через сито відбору.

Так само й амстердамська команда у минулому сезоні фінішувала другою й потрапила до відбору Ліги чемпіонів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2011 році киянам у протистоянні з "Аяксом" не допоміг навіть Андрій Шевченко

Зоряні часи "Аяксу" припали на 70-і та середину 90-х років ХХ століття.

Амстердамці чотири рази вигравали найпрестижніший клубний турнір Європи - у 1971-1973 роках, а також у 1995 році.

Останній раз команди грали між собою так само у відбірковому етапі Ліги чемпіонів вісім років тому. Тоді сильнішими виявився "Аякс" - у Києві команди зіграли унічию, а в Амстердамі господарі поля перемогли 2-1.

Тоді у складі киян якраз завершував футбольну кар'єру Андрій Шевченко.

Єдиний гравець "Динамо", який брав участь у тому матчі - Денис Гармаш.

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