Французька тенісистка зняла майку на корті й змінила правила тенісу

Копирайт изображения EPA Image caption Те, що дозволено Новаку Джоковічу, Алізе Корне робити не могла

У першому турі Відкритої першості США з тенісу 31-а ракетка світу Алізе Корне отримала несподіване попередження від судді за те, що зняла на корті майку.

Суддю жорстко розкритикували, попри те, що він всього лише дотримувався правил. Тепер це правило, судячи з усього, більше не існує.

28-річна француженка грала свій перший матч на турнірі в 38-градусну спеку. В перерві між другим та третім сетами вона пішла в роздягальню, щоб переодягнутися.

Повернувшись на корт, вона виявила, що її майка навиворіт, зняла її та одягла, як треба.

У цьому випадку не йдеться про публічне оголення грудей: під майкою в Алізе був звичайний спортивний бюстгальтер червоного кольору. Проте, суддя вказав тенісистці, що вона порушила правила Асоціації жіночого тенісу (WTA).

Невже він має рацію?

Дійсно, правила говорять, що жінки на US Open не можуть переодягатися на корті і мають піти для цього в роздягальню. За правилами, Алізе Корне допустила порушення Кодексу поведінки гравця.

Це прирівнюється до нецензурної лайки або інших неналежних дій гравця між розіграшами. Перше таке порушення карають попередженням, друге - позбавленням очка, третє - програним геймом, а четверте - поразкою в матчі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Новаку Джоковичу ніхто не забороняє демонструвати на корті свої груди

Алізе Корне програла в трьох сетах шведці Йоганні Ларссон, але незначний, здавалося б, інцидент з перевдяганням француженки затьмарив результат поєдинку.

На US Open почали обговорювати маловідоме правило, яке підриває гендерну рівність.

Подвійні стандарти

У спеку на кортах "Флашинг-Медоуз" можна регулярно бачити тенісистів-чоловіків, які знімають в перерві між геймами майки, і нікому навіть не спадає на думку робити їм зауваження, тим більше - офіційні попередження.

Крім того, тенісисти часто переодягаються в перерві між геймами, сидячи поруч з кортом. А спека в цьому році на кортах US Open нестерпна: в чоловічій сітці вже п'ять тенісистів знялися через неї з турніру.

Рішення судді багато хто вважав невиправданим: колишня австралійська тенісистка Кейсі Деллаква назвала його смішним, а п'ятиразова чемпіонка турнірів Великого шолома в парному розряді Бетані Маттек-Сандс - відверто слабким.

Колишній капітан британської збірної в Кубку федерацій Джуді Маррей заявила, що це правило - приклад подвійних стандартів в тенісі.

Позиція WTA і US Open

Керівництво WTA оголосило, що Алізе Корне незаслужено отримала попередження і не буде покарана. Асоціація вирішила прояснити правила: тепер тенісистки можуть не йти в роздягальню, щоб переодягнутися.

"Це рішення не було засновано на правилах WTA, оскільки у WTA немає правил, що забороняють переодягати спортивний одяг на корті, - йдеться в заяві асоціації. - Це правило турніру Великого шолома, і ми раді, що USTA (Асоціація тенісу Сполучених Штатів) тепер його змінила".

Копирайт изображения Al Bello Image caption 36-річний росіянин Михайло Южний грав на US Open у своєму останньому поєдинку на турнірах Великого шолому і не зміг дограти через спеку

"Всі тенісисти та тенісистки можуть переодягати свої майки, сидячи в кріслі для гравців. Це не є порушенням Кодексу", - йдеться в заяві US Open. - Спортсменки, які бажають переодягнути свій топ, можуть зробити це в більш затишному місці поруч з кортом, якщо воно є. Швидка зміна спортивного одягу не буде вважатися перервою для тенісистки".

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