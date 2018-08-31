Казахи, французи та чехи: хто протистоятиме "Динамо" у Лізі Європи

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Динамо" не змогло потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів

У Монако завершилося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2018/2019.

Двома командами від України на цьому турнірі будуть київське "Динамо", яке на останньому етапі вилетіло з відбору до Ліги чемпіонів, та полтавська "Ворскла".

Команди, які на останньому етапі відбору до Ліги чемпіонів програли, автоматично потрапили до Ліги Європи.

Загалом кияни отримали не надто сильних суперників: казахстанську "Астану", французький "Ренн" та чеський "Яблонець".

Команд-учасниць розподілили на 12 груп. Київське "Динамо" потрапило до групи K.

Набагато сильнішу групу Е отримала полтавська "Ворскла": англійський "Арсенал", португальський "Спортінг" та азербайджанський "Карабах".

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Ворскла" отримала дуже складну групу

"Ворскла" потрапила напряму у груповий етап у якості бронзового призера чемпіонату країни.

Напередодні "Зоря" з Луганська у відборі до групового етапу ЛЄ програла німецькому "РБ Лейпциг" та не змогла пройти далі.

Загалом у груповому етапі Ліги Європи візьмуть участь 48 команд.

Матчі розпочнуться 20 вересня.

30 серпня відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

За вихід у плей-офф донецький "Шахтар" змагатиметься з англійським "Манчестер Сіті", німецьким "Хоффенхаймом" та французьким "Ліоном".