Казахи, французи та чехи: хто протистоятиме "Динамо" у Лізі Європи
У Монако завершилося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2018/2019.
Двома командами від України на цьому турнірі будуть київське "Динамо", яке на останньому етапі вилетіло з відбору до Ліги чемпіонів, та полтавська "Ворскла".
Команди, які на останньому етапі відбору до Ліги чемпіонів програли, автоматично потрапили до Ліги Європи.
Загалом кияни отримали не надто сильних суперників: казахстанську "Астану", французький "Ренн" та чеський "Яблонець".
Команд-учасниць розподілили на 12 груп. Київське "Динамо" потрапило до групи K.
Набагато сильнішу групу Е отримала полтавська "Ворскла": англійський "Арсенал", португальський "Спортінг" та азербайджанський "Карабах".
"Ворскла" потрапила напряму у груповий етап у якості бронзового призера чемпіонату країни.
Напередодні "Зоря" з Луганська у відборі до групового етапу ЛЄ програла німецькому "РБ Лейпциг" та не змогла пройти далі.
Загалом у груповому етапі Ліги Європи візьмуть участь 48 команд.
Матчі розпочнуться 20 вересня.
30 серпня відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
За вихід у плей-офф донецький "Шахтар" змагатиметься з англійським "Манчестер Сіті", німецьким "Хоффенхаймом" та французьким "Ліоном".