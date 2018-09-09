Ліга націй: Україна перемогла Словаччину

Копирайт изображения UNIAN Image caption Андрій Ярмоленко (зліва) став автором єдиного голу

Збірна України з футболу у другому матчі групового етапу Ліги націй перемогла збірну Словаччини в домашньому матчі у Львові з рахунком 1:0.

Матч проходив за порожніх трибун через дискваліфікацію, яку збірна України отримала за поведінку вболівальників у відбірному циклі Євро-2016.

Єдиний гол забив Андрій Ярмоленко з пенальті на 80-й хвилині.

У першому матчі Ліги Націй Україна перемогла у виїзному матчі Чехію з рахунком 2-1. Тоді відзначились Євген Коноплянка та Олександр Зінченко.

Цього року у межах турніру підопічні Андрія Шевченка зіграють ще два матчі - 16 жовтня домашній у Харкові з Чехією та 16 листопада на виїзді зі Словаччиною.

Що таке Ліга Націй і чому це цікаво?

УЄФА створила Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями.

Мета - зробити так, аби всі національні команди були рівномірно задіяні у поєдинках, які викликатимуть турнірний інтерес.

Окрім перемоги безпосередньо у Лізі націй, учасники також боротимуться за путівки до фінальної частини Євро-2020.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий кубок Ліги націй

Переможець визначатиметься в непарні роки, тобто, між фінальними частинами чемпіонатів світу та Європи.

Зараз у межах Ліги націй 55 європейських збірних поділені на чотири ліги - згідно з рейтингом ФІФА на момент фінішу відбірної кампанії мундіалю-2018.

12 найсильніших команд континенту потрапили в Лігу А, наступних 12 поборються за перемогу в дивізіоні В, 15 - в лізі С, 16 - у найслабшій лізі D.

Україна опинилась у лізі В.

Команди кожної з ліг поділені на чотири групи. У групі №1 грають Україна, Словаччина та Чехія, які проведуть між собою по два матчі.

Чотири переможці ліги А складуть фінальний квартет, який у червні наступного року визначить першого чемпіона Ліги націй.

Найгірші чотири команди кожної з елітних груп понизяться в класі, а їхнє місце займуть переможці дивізіону В. За тим же принципом відбуватиметься переміщення збірних між іншими лігами.

Проте у цьому розіграші Ліги націй Україна боротиметься не тільки за можливість вийти до ліги А. Вже у цьому розіграші Ліги націй кожна збірна отримує додатковий шанс потрапити на Євро-2020.

Відбір на Євро-2020 розпочнеться навесні 2019 року. Традиційно команди будуть поділені на десять груп - по два переможці кожної з них гарантовано вийдуть до фінальної частини турніру.

Ще чотири збірних потраплять на Євро-2020 через сито Ліги націй.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Чехії Україну підтримували тисячі вболівальників, а от у Львові трибуни були порожні через дискваліфікацію

У березні 2020 року переможці кожної з чотирьох груп усіх дивізіонів Ліги націй - А, B, C і D - розіграють між собою по одній путівці на Євро-2020.

На практиці це виглядатиме так - переможець "української" групи №1 дивізіону B Ліги націй зіграє два матчі на виліт з переможцями груп 2,3 та 4.

Якщо станеться, що переможець нашої групи №1 зуміє заздалегідь здобути путівку на Євро-2020 без інструменту Ліги націй, то за це право зможе поборотись команда, яка займе у групі №1 друге місце.

Шлях через Лігу Націй до Євро-2020 цікавий тим, що найслабші команди з дивізіонів B, C, і навіть D - як от Казахстан, Грузія та Вірменія, не перетинатимуться з сильнішими командами з вищих дивізіонів, і мають реальний шанс завоювати путівку на Євро-2020.

До прикладу, у суперництві з Францією, Німеччиною, Іспанією, Португалією чи Хорватією їх шанси були б мінімальними.

Змінивши систему відбору, УЄФА прагне посприяти популяризації футболу в тих куточках Європи, де гра наразі переживає не найліпші часи.

Амбіції України

Перед стартом змагань і тренер українців, і президент національної Федерації футболу Андрій Павелко позначили основну мету - перемогу в групі та вихід до ліги А.

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З початком нового циклу в штабі Андрія Шевченка більше не працює іспанський фахівець Рауль Ріанчо, котрий подався до московського "Спартака".

В збірній України він вважався відповідальним за тактику команди. Не виключено, що за відсутності іспанця може змінитися й ігрова філософія збірної.

На місце Ріанчо Шевченко запросив багаторічного партнера по "Динамо" і збірній України Олександра Шовковського.

Про завершення кар'єри легендарний воротар оголосив наприкінці 2016 року. Після того він закінчив тренерські курси та отримав диплом категорії Pro. Праця в збірній України стане для Олександра першим тренерським досвідом.

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