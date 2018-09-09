На Лондонському тижні моди відмовляться від хутра

Копирайт изображения Getty Images Image caption Givenchy - один із відомих брендів, що оголосили про відмову від хутра цього року

Цього року на Лондонському тижні моди вперше не буде хутра.

Захід, що відбудеться з 14 по 18 вересня, стане першим великим тижнем моди, що позбавиться хутра.

Про це оголосила Британська рада моди після опитування дизайнерів, які візьмуть участь у заході цього року.

Раніше про відмову від використання хутра заявили бренди Burberry та Gucci.

Такому кроку зраділи захисники тварин.

"Хутряну жорстокість більше не хочуть бачити на подіумах Лондонського тижня моди, і це потужна та радісна перемога для тварин, за якою, ми сподіваємося, прийдуть й інші", - заявили в організації Humane Society International, що виступає проти жорстокого поводження з тваринами.

Яка ситуація з хутром в Британії?

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Раніше цього року в британському парламенті пройшли дебати щодо імпорту хутра

Члени парламенту Великої Британії у липні закликали заборонити продаж справжнього хутра в країні.

Раніше з'ясувалося, що деякі магазини продавали одяг зі справжнього хутра з хибним маркуванням, що це хутро штучне.

Вирощування тварин з метою отримання хутра у Великій Британії заборонено з 2000 року.

Втім, продавати деякі види справжнього хутра, імпортовані з інших країн, дозволяється.

Минулого року до Британії імпортували хутро майже на 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

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