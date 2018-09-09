На Лондонському тижні моди відмовляться від хутра
Цього року на Лондонському тижні моди вперше не буде хутра.
Захід, що відбудеться з 14 по 18 вересня, стане першим великим тижнем моди, що позбавиться хутра.
Про це оголосила Британська рада моди після опитування дизайнерів, які візьмуть участь у заході цього року.
Раніше про відмову від використання хутра заявили бренди Burberry та Gucci.
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Такому кроку зраділи захисники тварин.
"Хутряну жорстокість більше не хочуть бачити на подіумах Лондонського тижня моди, і це потужна та радісна перемога для тварин, за якою, ми сподіваємося, прийдуть й інші", - заявили в організації Humane Society International, що виступає проти жорстокого поводження з тваринами.
Яка ситуація з хутром в Британії?
Члени парламенту Великої Британії у липні закликали заборонити продаж справжнього хутра в країні.
Раніше з'ясувалося, що деякі магазини продавали одяг зі справжнього хутра з хибним маркуванням, що це хутро штучне.
Вирощування тварин з метою отримання хутра у Великій Британії заборонено з 2000 року.
Втім, продавати деякі види справжнього хутра, імпортовані з інших країн, дозволяється.
Минулого року до Британії імпортували хутро майже на 75 мільйонів фунтів стерлінгів.
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